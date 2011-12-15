Путін: Росії треба припинити лякати своїх сусідів

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що Росії треба припинити лякати своїх сусідів і позбавлятися від іміджу імперії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це В.ПУТІН сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі, відповідаючи на запитання про перспективи співпраці з Європою.

«Чи має щось зробити Росія? Так, треба менше лякати своїх сусідів, треба позбавлятися від іміджу імперії – це заважає Європі з нами співробітничати», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що до Європи інтегроване багато «младоєвропейців, які продовжують нести родимі плями колишніх часів».

Російський прем`єр відзначив, що один з російських імператорів говорив: «нашої величезності всі бояться». За словами В.ПУТІН, ця ситуація дотепер залишається..

Він вважає, що минуле заважає розвивати відносини з Європою, але це все одно неминуче, тому що інтеграція на європейському просторі затребувана самим життям.

Він упевнений, що інтеграція у рамках єдиних селянських цінностей украй затребувана, і ця база для подолання труднощів міжцивілізаційного характеру.

При цьому він відзначив, що США з підозрою ставиться до російського ядерного потенціалу і робить величезну помилку, вважаючи, що спочатку треба вилучити цей потенціал, а потім розглядати РФ як можливого союзника.