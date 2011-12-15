Напередодні саміту у ЄС немає претензій до України, окрім справи Тимошенко – Янукович

Напередодні Саміту Україна-ЄС 19 грудня Євросоюз не має претензій до України, окрім справи колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав на спільній прес-конференції з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив важливість візиту до України єврокомісара з питань розширення Штефана ФЮЛЕ напередодні запланованого на 19 грудня Саміту Україна-ЄС.

Президент наголосив, що в ході зустрічей в єврокомісаром обговорювалося питання підготовки документів, запланованих до підписання на саміті.

«Вони зараз перебувають у робочому стані, і одне питання, яке стоїть на порядку денному, гостре питання - питання колишнього прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що українська влада створила всі умови, передбачені законодавством, щоб Ш.ФЮЛЕ міг зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО.

«Я особисто не чув його коментарів після цієї зустрічі, але, судячи з наявної інформації, у тому числі і через ЗМІ, його враження були позитивними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також зазначив, що в ході зустрічі з Ш.ФЮЛЕ передав Єврокомісії свою позицію, яка залишається незмінною, про необхідність підписання документів на саміті 19 грудня.

В.ЯНУКОВИЧ укотре наголосив, що почув у відповідь, що до України немає претензій, окрім однієї, - стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я сподіваюся, що ми одержимо позитивне рішення під час саміту, яке приведе до підписання відповідних документів», - сказав він.

Після цього, за його словами, розпочнеться процес ратифікації угод у всіх країнах ЄС, і Україна братиме активну участь в обговоренні різних питань, що стосуються цих документів.