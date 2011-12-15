Саміт Україна-ЄС завершиться лише спільною політичною заявою - “бютівець” Логвиненко

Народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина”, член Комітету Верховної Ради у закордонних справах Олексій ЛОГВИНЕНКО вважає, що Саміт Україна-ЄС 19 грудня завершиться лише політичними заявами.

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи перспективи парафування на саміті угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Нічого парафовано не буде. І в першу чергу це пов`язано з тим, що технічно не готові документи. Судячи з усього, буде лише спільна політична заява України та ЄС, але парафування не буде”, - сказав О.ЛОГВИНЕНКО.

Народний депутат зауважив, що таким чином європейська перспектива України стає взагалі малопрогнозованою. О.ЛОГВИНЕНКО нагадав, що навіть у разі парафування і підписання угоди про асоціацію, її ще мають ратифікувати всі країни ЄС. За словами депутата, якщо хоча б одна країна не ратифікує цей документ, то його чинність буде заблоковано та анульовано. Аби цього не сталося, додав О.ЛОГВИНЕНКО, Україна має відповідати всім вимогам, які висуваються до неї.

“Європа двері не зачинає, але прослизнути в щілину і отримати ще від цього дивіденди не вийде”, - сказав народний депутат.

Водночас, за його словами, ситуація, яка склалася нині в самій Європі, є тестом, наскільки адекватно структури ЄС зможуть робити політичні та управлінські кроки в умовах сучасних викликів.

“Це також є тестом ресурсної бази ЄС по виходу з кризи, оскільки саміт ЄС показав, що єдиного розуміння необхідних дій у країн-учасниць немає”, - додав О.ЛОГВИНЕНКО.

На думку народного депутата, така ситуація в ЄС несе низку ризиків і для України.

“Перший - це бюджетний ризик, оскільки у зв`язку з кризою є пряма загроза звуження ринків для українських товарів, перш за все, це стосується ринку металів, який займає приблизно 80% всього експорту”, - наголосив він.

За словами О.ЛОГВИНЕНКА, другий ризик - скорочення обсягу інвестицій з країн ЄС, які необхідні України для проведення модернізації економіки.

“Коли грошей самим не вистачає, то дуже проблематично, щоб вони йшли на іншу територію”, - додав він.

Народний депутат також нагадав, що майже половина з близько 6 мільйонів українських трудових мігрантів працює саме в країнах, що постраждали від кризи, — Італії, Іспанії, Португалії.

О.ЛОГВИНЕНКО зауважив, що більшість українських мігрантів працюють в галузі будівництва, на яку в першу негативно впливає економічна криза.

“Виникає проблема — зниження надходжень валюти до України, яку щорічно трудові мігранти надсилають. За даними Світового банку, за минулий рік в Україну офіційно було перераховано 5,2 млрд. доларів, а неофіційно ця сума ще більша. Виходить, що українська економіка недоотримає приблизно 5 млрд. доларів”, - сказав він.

При цьому народний депутат зауважив, що значна частина трудових мігрантів через європейську економічну кризу змушена буде повернутися додому, і таким чином кількість безробітних в Україні збільшиться.

“У випадку, якщо європейська бюрократія не знайде ресурсів для швидкої локалізації кризи та її зростання, виникне така картина, яка буде менш приваблива для українців у питанні вступу до Євросоюзу, ніж була до того”, - вважає О.ЛОГВИНЕНКО.

Говорячи про можливу участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в саміті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) 19 грудня в Москві, народний депутат висловив думку, що українська сторона навряд чи підпише якісь документи саміту.

“Нема що підписувати в цьому плані також, оскільки нічого не напрацьовано”, - сказав він.

На думку депутата, якщо візит Президента України до РФ 19 грудня відбудеться, то він матиме виключно політичний характер.