Анонс на 16 грудня

* Голова Київської міської державної адміністрації візьме участь у церемонії введення в експлуатацію напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського колектора самопливу.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Промисловий вилов риби і браконьєрство в Україні: стан та проблематика». Учасники: Віктор Дроник - голова Державного агентства рибного господарства; Олександр Чистяков - голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація рибалок України".

* Відбудеться прес-конференція до Міжнародного дня мігранта, який відзначатиметься 18 грудня, на тему: «Трудова міграція українців: напрями і масштаби». Учасники: провідний експерт Інституту соціології НАН України Ірина Прибиткова та експерт з питань трудової міграції Тетяна Попова.

* Відбудеться Круглий стіл "Захист прав кредитора та стягнення простроченої заборгованості", на якому планують обговорити проект Закону "Про стягнення простроченої заборгованості у досудовому порядку", підготовлений фахівцями Асоціації учасників Колекторського Бізнесу України (АКБУ). Учасники: Олександр Ільчук, президент АКБУ; Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок України; Ерік Сальзман (Eric Salzman), представник Посольства Сполучених Штатів Америки; Євген Прокопенко, радник Міжнародної фінансової корпорації групи Світового банку (IFC); Олександр Карпов, директор Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем EMA та ін.

* Буде презентовано перше в Україні дослідження ринку праці, яке провели Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП), Міжнародний кадровий портал hh.ua і Українська мережа Глобального договору ООН. Воно складається з трьох блоків, які стосуються соціально-економічного портрету журналістів, умов, в яких вони працюють, і можливості професійно розвиватися. Учасники: Андрій Яніцький, заступник голови Київської незалежної медіа-профспілки (КНМП); Юрій Палійчук, медіа-експерт, спеціаліст з досліджень і комунікації Міжнародного кадрового порталу hh.ua; Анна Данилюк, координатор Української мережі Глобального Договору ООН.

* Прес-конференція на тему: "Ринок земель сільськогосподарського призначення: чи варто очікувати в агробізнесі України інвестиційний бум?". Учасники: президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса; глава представництва IFC в Україні Олена Волошина; гендиректор у Центральній та Східній Європі Renaissance Capital Роман Насиров, директор міжнародної інвесткомпанії SigmaBleyzer Вадим Бодаєв; радник правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank Жан-Жак Ерве.

* Відбудеться онлайн-конференція Сергія Тігіпка на офіційній сторінці в Facebook, присвячена підсумкам року. Запитання можна залишати в розділі «Конференція» ліворуч на сторінці fb.com / tigipko.

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