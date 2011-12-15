Польща дозволить жителям Калініградської області Росії в'їжджати в країну без віз

Варшава. Близько 1 мільйона жителів російської Калініградської області з літа цього року зможуть відвідувати прикордонні з областю райони Польщі без віз.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського МЗС, відповідний договір про запровадження малого прикордонного руху у Москві в середу підписали міністри закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ та Росії Сергій ЛАВРОВ.

Польський міністр назвав підписання договору, котрий охопить усю територію Калініградської області (довжиною від кордону з Польщею 100 кілометрів та 200 кілометрів ширини самої області), одним із успіхів першого в історії головування поляків в об`єднуючому сьогодні 27 держав Євросоюзі.

С.ЛАВРОВ, якого в свою чергу цитують польські медіа, висловив сподівання, що запровадження безвізового руху для жителів Калініграда стане першим кроком для відміни віз для усієї 143-мільйонної Росії.

Прес-служба польського МЗС повідомила УНІАН, що зона малого прикордонного руху з Калініградською областю обійме частину територій Помороського та Вармінсько-Мазурського воєводства на півночі Польщі, зауваживши, що площа зони з польської сторони становитиме 16,5 тисяч км, а з російської 15,1 тисяч км.

МЗС відзначив, що створення більшої за стандартну 30-кілометрову зону малого прикордонного руху з російською областю стало можливим завдяки зміни європейського законодавства, котрого добилася Польща.

"Цей успіх є ефектом багатомісячної роботи польського уряду, завдяки якому вдалося переконати майже усі держави члени ЄС підтримати польський проект зміни законодавства", - написала прес-служба, не уточнивши, чи ця зміна дозволяє теж розширити зону МПР з Україною.

Росіяни, котрі живуть щонайменше 3 роки в Калініградській області, серед більших польських міст зможуть відвідувати, зокрема, Гданськ, Сопот, Гдиню на узбережжі Балтійського моря, також Ельбльонг та Ольштин.

Договір набуде чинності після ратифікації парламентами Польщі та Росії та його підписання главами держав.

Прес-служба зауважила, що Польща, котра крім російської Калініградської області, має на Сході ще двох безпосередніх сусідів - Україну та Білорусь - на сьогодні має чинний малий прикордонний рух лише з Україною.

МЗС зауважило, що Польща у вересні 2010 року виконала усі внутрішні процедури для набуття чинності договору про малий прикордонний рух з Білоруссю, власті котрої, однак, досі не зробили все необхідне для того, аби МПР почав діяти.

Як повідомляв УНІАН, Україна стала першою державою серед східних сусідів Польщі, з ким польська влада запровадила безвізовий рух в рамках малого прикордонного руху влітку 2009 року.

Водночас Польща зменшила розмір зони МПР до "30 км+" з "50 км+", про які спочатку домовилися сторони, пояснивши це вимогою Європейської комісії, котра зауважувала, що 50-кілометрова зона суперечить європейському законодавству, що регулює створення та функціонування зон малого прикордонного руху.

Представники польських та українських властей заявляли про намір добиватися зміни законодавства, аби розширити зону з Україною, яку українська влада пропонувала зробити 100 кілометровою.

Довідка УНІАН. Польща з липня 2009 року по липень 2011 року видала в Україні майже 130 тисяч дозволів на перетинання кордону в рамках малого прикордонного руху.

Польські консули видають спеціальний дозвіл, котрий коштує 20 євро, спочатку на 2, а потім на 5 років.

Власник дозволу може перетинати польсько-український кордон необмежену кількість разів та перебувати у Польщі до 90 днів упродовж року, але не має права виїжджати за межі 30-кілометрової зони МПР.