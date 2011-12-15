Наступне засідання Європейської Ради відбудеться наприкінці січня

Брюссель. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ планує скликати чергове засідання Європейської Ради наприкінці січня-початку лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Х.РОМПОЙ заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками 28-го саміту ЄС-Росія.

“Я зберу зустріч Європейської Ради наприкінці січня-початку лютого”, - сказав він.

За словами Президента Європейської Ради, головними темами саміту стануть питання реалізації домовленостей, досягнутих щодо нової архітектури фінансового та монетарного союзу в ЄС, схвалених під час засідань Європейської Ради на початку грудня та наприкінці жовтня цього року.

Крім того, в ході наступного саміту планується обговорити питання економічної політики та підвищення зайнятості населення.