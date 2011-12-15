Клюєв: Україна і Білорусь активізують міжрегіональну співпрацю

Україна і Білорусь домовилися підписати міжурядову угоду про регіональну і прикордонну співпрацю.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ після закінчення ХХ засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці, яке проходило сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

За словами А.КЛЮЄВА, створення необхідної правової бази дасть новий імпульс такій співпраці. На його думку, міжрегіональна і прикордонна співпраця є додатковим резервом для збільшення товарообігу між двома країнами.

За словами учасників засідання, сьогодні понад 60% усього товарообігу між Україною і Республікою Білорусь припадає лише на п`ять регіонів - Київ, Київська, Львівська, Донецька і Дніпропетровська області, а отже, необхідно залучати до роботи й інші регіони.

Сторони також узгодили Положення про організацію виїзної ярмаркової торгівлі товарами національного виробництва у прикордонних регіонах України і Республіки Білорусь.