Курс НБУ на 16.12.11

Офіційний курс НБУ на 16.12.11100 USD США - 798.9900 (на 15 грудня - 798.9900)100 EUR - 1040.2051 (на 15 грудня - 1038.1277)10 RUR - 2.5050 (на 15 грудня - 2.5153)Облікові курси банківських металів на 16.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127039.41 (на 15 грудня-130634.87)961XAG10Срібло-2301.09 (на 15 грудня-2390.58)962XPT10Платина-111698.80 (на 15 грудня-117930.92)964XPD10Паладій-49057.99 (на 15 грудня-51295.16)

Офіційний курс НБУ на 16.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 15 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1040.2051 (на 15 грудня - 1038.1277) 10 RUR - 2.5050 (на 15 грудня - 2.5153) Облікові курси банківських металів на 16.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 127039.41 (на 15 грудня - 130634.87) 961 XAG 10 Срібло - 2301.09 (на 15 грудня - 2390.58) 962 XPT 10 Платина - 111698.80 (на 15 грудня - 117930.92) 964 XPD 10 Паладій - 49057.99 (на 15 грудня - 51295.16)

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