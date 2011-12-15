Курс НБУ на 16.12.11
19:53, 15 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.12.11100 USD США - 798.9900 (на 15 грудня - 798.9900)100 EUR - 1040.2051 (на 15 грудня - 1038.1277)10 RUR - 2.5050 (на 15 грудня - 2.5153)Облікові курси банківських металів на 16.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127039.41 (на 15 грудня-130634.87)961XAG10Срібло-2301.09 (на 15 грудня-2390.58)962XPT10Платина-111698.80 (на 15 грудня-117930.92)964XPD10Паладій-49057.99 (на 15 грудня-51295.16)
Офіційний курс НБУ на 16.12.11
100 USD США - 798.9900 (на 15 грудня - 798.9900)
100 EUR - 1040.2051 (на 15 грудня - 1038.1277)
10 RUR - 2.5050 (на 15 грудня - 2.5153)
Облікові курси банківських металів на 16.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 127039.41 (на 15 грудня - 130634.87)
961 XAG 10 Срібло - 2301.09 (на 15 грудня - 2390.58)
962 XPT 10 Платина - 111698.80 (на 15 грудня - 117930.92)
964 XPD 10 Паладій - 49057.99 (на 15 грудня - 51295.16)
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