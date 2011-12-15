Головне 15 грудня

Фінанси

Сальдирований прибуток банківської системи у листопаді становив 0,3 млрд. грн. - НБУ

Сальдирований прибуток банківської системи у листопаді становив 0,3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталія ІВАНЕНКО під час круглого столу.

"За підсумками жовтня було отримано місячний прибуток 0,5 млрд. грн., за підсумками листопада - 0,3 млрд. грн.", - сказала Н.ІВАНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сальдирований збиток комерційних банків за січень-жовтень 2011 року становив 5,2 млрд. грн., за відповідний період 2010 року — 10,6 млрд. грн.

***

Moody`s змінило прогноз рейтингу України зі стабільного на негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s змінило прогноз рейтингу зобов`язань України на рівні В2 в національній та іноземній валютах зі стабільного на негативний.

Про це сказано в повідомленні Moody`s, переданому УНІАН.

У повідомленні зазначається, що основними причинами для зниження прогнозу рейтингу стало: збільшення ризиків у зв`язку з відсутністю прогресу в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом; ризики зниження економічного розвитку в умовах ослаблення світової економіки; політичні ризики, пов`язані з парламентськими виборами, проведення яких заплановане на 2012 рік.

***

У держзакупівлях зможуть брати участь підприємства всіх форм власності?

Уряд пропонує створити рівні умови для участі у державних закупівлях як держпідприємств, так і підприємств інших форм власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

За словами чиновника, у січні 2012 року парламент розгляне відповідні зміни в законодавство, що регулює державні закупівлі.

«Там у першу чергу враховані моменти, які стосуються роботи державних монополій і підприємств державної форми власності. Наприклад, якщо держпідприємство робить закупівлі за власні оборотні кошти - це один режим, якщо за кошти Державного бюджету - інший режим. Таким чином, ми поставимо в рівні, конкурентні умови як підприємства державної форми власності, так і підприємства інших форм власності », - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також позитивно оцінив те, що сьогодні не тільки Мінекономрозвитку, а й громадськість у режимі он-лайн має можливість контролювати, які відомства і що саме закуповують.

«Ви бачите, що сьогодні в Мінекономрозвитку «тендерної палати» вже не існує. Згідно з новим законом про держзакупівлі, інші міністерства мають власні повноваження щодо державних закупівель, а МЕРТ здійснює моніторинг цього процесу», - заявив перший віце-прем`єр-міністр.

«Ми миттєво реагуємо, якщо бачимо, що те чи інше відомство хоче переступити межі дозволеного. Якщо є спроби здійснити державну закупівлю предметів розкоші, Мінекономрозвитку тут же припиняє цю операцію і відповідні матеріали передає до Генеральної прокуратури», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що у цій роботі дуже допомагають ЗМІ, які пильно стежать за ходом державних закупівель.

***

ПЕК

Україна збільшила експорт електроенергії на 56,7% - до 5,7 млрд. кВт/год

Україна в січні-листопаді ц.р. збільшила експорт електроенергії на 56,7%, або 2,077 млрд. кВт/год, в порівнянні з січнем-листопадом 2010 року, - до 5,738 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У листопаді ц.р. експорт електроенергії з України зріс на 49,2%, або на 247,8 млн. кВт/год, в порівнянні з листопадом 2010 року, - до 751,3 млн. кВт/год.

У січні-листопаді ц.р. експорт української електроенергії в країни-учасниці ENTSO-E (Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію) збільшився більш ніж в 2,9 рази, або на 1,852 млрд. кВт/год, - до 2,841 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з української сторони в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 4 рази - до 2,188 млрд. кВт/год, до Словаччини - в 1,5 рази, до 583,7 млн. кВт/год.

У жовтні-листопаді ТОВ «Східенерго» після майже дворічної перерви експортних поставок в даному напрямку з території України поставило в Польщу 59,6 млн. кВт/год.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-листопада ц.р. зріс до 600,2 млн. кВт/год проти 21,6 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в даному напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 2,242 млрд. кВт/год, що на 15,8% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, в травні ц.р. українські компанії припиняли експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на фоні різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в даному напрямку було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишніми поставкам.

Крім того, в травні-червні п. р., в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією, ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 55,5 млн. кВт/год електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року постачання в даному напрямку не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год, в порівнянні з 2009 роком, - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) - молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.

***

Мінінфраструктури ініціює уніфікацію акцизу на дизельне пальне

Міністерство інфраструктури України ініціює уніфікацію сплати акцизу на дизельне пальне, яка полягатиме у ліквідації чотирьох груп, за якими сплачується акциз.

Про це журналістам повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин ЄФИМЕНКО.

За словами К.ЄФИМЕНКА, пропозиції міністерства дозволять забезпечити надходження до бюджету на рівні 1,5 млрд. грн.

«Не йдеться про підвищення тарифів на дизельне пальне, йдеться про те, щоб прибрати 4 групи, за якими сьогодні платиться акциз, і зробити одну ставку на максимальному рівні», - сказав він.

К.ЄФИМЕНКО повідомив, що на сьогодні ставки акцизу на дизельне пальне становлять 42 євро, 62 євро, 69 євро і 90 євро. При цьому, за словам К.ЄФИМЕНКА, за максимальною ставкою на сьогодні розмитнюється менш як 1% пального, що ввозиться в Україну.

«Ми вважаємо, що наша пропозиція не призведе до підвищення цін на товари широкого споживання, тому що ми не забираємо у тих, хто платить за товари, а пропонуємо збільшити витрати у тих 3-4 трейдерів, які сьогодні мають надприбутки», - сказав він.

***

ФДМУ відібрав оцінювача для 45,103% акцій "Західенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив конкурс з відбору оцінювача 45,103% держпакету акцій ВАТ "Західенерго" і визнав його переможцем ТОВ "Об`єднане підприємство з оцінки і експертизи спеціальних об`єктів та інвестицій" - Україна "(м. Київ)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Всього в конкурсі взяло участь 5 компаній-оцінювачів.

Як повідомляв УНІАН, під час приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакети акцій "Західенерго" єдиний учасник конкурсу - DТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни.

Як зазначив представник Фонду державного майна України, в ході торгів, оскільки в торгах брав участь всього один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати цей пакет за ціною оцінки.

Нагадаємо, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційний конкурс з "Західенерго" відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" склала 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла всього одна заявка - від компанії DТЕК Holdings Ltd.

***

Міжнародні відносини

Україна і Таджикистан продовжать програму економічного співробітництва до 2020 року

Україна і Таджикистан домовилися продовжити до 2020 року Міждержавну програму довгострокового економічного співробітництва між країнами на 2003-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив на спільній прес-конференції з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ.

Президент України сказав, що у ході переговорів вони відзначили наявність значного потенціалу українсько-таджицької взаємодії і підтвердили готовність ефективно його використовувати на користь двох держав.

«Зокрема, виходячи з потреб наших країн, досягнута домовленість динамічно розширювати взаємовигідні зв`язки у торговельно-економічній, енергетичній, транспортній, науково-технічній, агропромисловій і інших сферах двосторонніх відносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми відзначили необхідність успішної і своєчасної реалізації заходів, передбачених Міждержавною програмою довгострокового економічного співробітництва між Україною і Республікою Таджикистан. У зв`язку з цим урядам наших країн доручено розробити і узгодити пропозиції щодо продовження дії цієї Програми до 2020 року», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, президенти позитивно оцінили підсумки третього засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, і вважають, що її ефективна робота на постійній основі значно активізує відносини між країнами.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що з цією ж метою необхідно повною мірою використовувати потенціал бізнесу обох держав.

«Ми очікуємо, що на сьогоднішній зустрічі з представниками ділових кіл будуть відпрацьовані конкретні пропозиції з реалізації перспективних спільних проектів у різних сферах взаємодії. І буде створена так звана ділова рада», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

***

Наступне засідання Європейської Ради відбудеться наприкінці січня

Брюссель. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ планує скликати чергове засідання Європейської Ради наприкінці січня-початку лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Х.РОМПОЙ заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками 28-го саміту ЄС-Росія.

“Я зберу зустріч Європейської Ради наприкінці січня-початку лютого”, - сказав він.

За словами Президента Європейської Ради, головними темами саміту стануть питання реалізації домовленостей, досягнутих щодо нової архітектури фінансового та монетарного союзу в ЄС, схвалених під час засідань Європейської Ради на початку грудня та наприкінці жовтня цього року.

Крім того, в ході наступного саміту планується обговорити питання економічної політики та підвищення зайнятості населення.

***

Україна і Білорусь підписали низку двосторонніх документів

Представники урядів України і Білорусі сьогодні в Києві підписали низку двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, документи було підписано за підсумками 20-го засідання міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічної співпраці

Зокрема, перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО підписали програму науково-технічної співпраці організацій України і Білорусі з виходом на ринки третіх країн; план спільних дій щодо реалізації українсько-білоруських інфраструктурних проектів у транспортній сфері, які входять до складу транспортного коридору 9B Клайпеди - Вільнюс, - Мінськ - Київ, а також план спільних дій щодо реалізації українсько-білоруських інфраструктурних проектів у транспортній сфері, які входять до складу транспортного коридору 9B, в галузі залізничного транспорту.

У свою чергу перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО і його білоруський колега Ігор ПЕТРИШЕНКО підписали протокол обміну ратифікаційними грамотами Договору між Україною і Білоруссю про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання, а також план співпраці між зовнішньополітичними відомствами двох країн на 2012-2013 рр.

Голова Фонду держмайна України Олександр РЯБЧЕНКО і директор Фонду держмайна Республіки Білорусь Наталія ЖЕРНОСЕК підписали міжурядову угоду про статус об`єктів Білоозерської водоживильної системи Дніпровсько-Бузького каналу, розташованих на території Україні.

Наступне засідання міжурядкомісії відбудеться в травні 2012 року в Мінську.

***

Промисловість

Суд скасував мирову угоду про банкрутство «Херсонських комбайнів»

Господарський суд Херсонської області скасував мирову угоду про банкрутство ВАТ «Херсонські комбайни» і передачу активів ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в середу, 14 грудня, колегія суддів Господарського суду Херсонської області під головуванням судді П.ПРИГУЗИ за позовом першого заступника прокурора Херсонської області на користь держави в особі облуправління Пенсійного фонду України скасував рішення цього ж суду від 25 червня 2007 р. про мирову угоду між ВАТ «Херсонські комбайни», комітетом кредиторів ВАТ і ТОВ «ХМЗ», який брав на себе боргові зобов`язання зазначеного ВАТ.

Згідно із згаданою мировою угодою, на ВАТ «Херсонські комбайни» було завершено план санації і всі активи підприємства, окрім 3-ї прохідної, їдальні і соціальної сфери підприємства, увійшли до створеного ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Колегія суддів, розглянувши позов прокуратури області, ухвалила рішення позов задовольнити.

Як повідомили УНІАН юристи, що представляли інтереси ТОВ «ХМЗ» в суді, судове рішення не було видано на руки представникам сторін, а буде видано після відповідного оформлення лише у понеділок, 19 грудня.

За словами генерального директора ТОВ «ХМЗ» Віктора СЛОБОДЯНЮКА, який прокоментував рішення суду, власник та адміністрація підприємства не збираються здаватися і мають намір подавати апеляцію на рішення обласного госпсуду.

«Ми апелюватимемо це рішення, ми звертатимемося до дисциплінарної комісії судової адміністрації за фактом винесення незаконної ухвали, ми й далі проводитимемо мирні протестні акції. Ми не здамося, як цього хочуть багато місцевих чиновників», - повідомив В.СЛОБОДЯНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив створити робочу групу з представників різних міністерств і відомств для проведення комплексної перевірки дотримання вимог законодавства в процесі переходу права власності і проведення процедури банкрутства ВАТ «Херсонські комбайни».

Пізніше прокуратура Херсонської області за результатами перевірки законності дій службових осіб ТОВ «ХМЗ» при виконанні умов мирової угоди, встановила, що своїми неправомірними діями службові особи ТОВ «ХМЗ» завдали матеріальної шкоди державі в особі державних установ на загальну суму 33,614 млн. грн.

Наразі активи ВАТ «Херсонські комбайни» використовує у виробничій діяльності ТОВ «ХМЗ». Підприємство входить до структури ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква) і спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Також на сьогодні ТОВ «ХМЗ» є єдиним в Україні виробником багатопрофільних зернозбиральних комбайнів «Скіф».

Працівники «ХМЗ» з 5 грудня відновили мирні протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в участі заводу в державних програмах з розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включення у зазначені держпрограми техніки іноземного виробництва.

Також з 5 грудня підприємство зупинено, всіх працівників офіційно відправлено у безоплатні відпустки.

***

УКРФА оскаржила в суді рішення Мінекономрозвитку

Українська асоціація виробників феросплавів (УКРФА) 14 грудня подала до Окружного адміністративного суду м. Києва позов, в якому вимагає зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі провести (МЕРТ) розслідування щодо імпорту феросплавів до України.

Про це повідомляється в прес-релізі УКРФА, переданому УНІАН. (За даними держпідприємства «Держзовнішінформ», імпорт феросплавів до України за підсумками січня-жовтня становив 218 тис. тонн, що в 2,5 разу більше, ніж у січні-жовтні 2010 року - УНІАН)

Як наголошується в прес-релізі УКРФА, 13 жовтня 2011 року УКРФА, діючи на користь вітчизняних феросплавних підприємств, звернулася до МЕРТ із заявою «Про порушення і проведення спеціального розслідування щодо імпорту до України феросплавів незалежно від країни походження і експорту» відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту до України».

Проте, за даними Асоціації, 23 листопада 2011 року Мінекономрозвитку ухвалило рішення про недоцільність порушення спеціального розслідування щодо імпорту до України феросплавів.

В УКРФА переконані, що таке рішення МЕРТ є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки при його ухваленні не були повністю вивчені документи, представлені в МЕРТ як обґрунтування для порушення розслідування.

Як зазначив у коментарі УНІАН глава Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ, в Україні склалася украй негативна ситуація як для виробників кольорових металів, так і для феросплавних підприємств. «Це дуже погано, тому що внутрішній ринок безперечно треба захищати і наших виробників підтримувати», - сказав А.КІНАХ.

Раніше колишній заступник міністра промислової політики України, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Сергій ГРИЩЕНКО висловив думку про те, що для захисту вітчизняних виробників феросплавів від збільшення імпорту доцільно застосувати норми Світової організації торгівлі (СОТ).

«Україна має вагомі підстави для обмеження імпорту феросплавної продукції» - переконаний експерт.

Довідка УНІАН. За підсумками січня-жовтня поточного року українські феросплавні підприємства істотно скоротили випуск продукції. ВАТ «Запорізький завод феросплавів» за 10 місяців 2011 р. скоротило проти аналогічного періоду 2010 р. виробництво на 27,2%, або на 65,8 тис. тонн, – до 175,6 тис. тонн продукції. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» у січні-жовтні 2011 р. скоротило виробництво феросплавів на 10,7%, або на 82,7 тис. тонн, проти аналогічного періоду 2010 р. – до 686 тис. тонн. ВАТ «Стахановський завод феросплавів» за січень-жовтень 2011 року скоротило виробництво продукції на 1,7%, або на 3,1 тис. тонн, проти січня-жовтня 2010 р. – до 177,5 тис. тонн.

***

Фондовий ринок

ФДМУ прогнозує завершення оцінки держпакету "Західенерго" до середини січня

Фонд державного майна України (ФДМУ) прогнозує завершення оцінки 45,103% держпакету акцій ПАТ "Західенерго" до середини січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів глава відомства Олександр РЯБЧЕНКО.

«У середині січня у нас буде оцінка. Якщо покупець погодиться з ціною, підпишемо контракт», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ відібрав оцінювачем держпакету акцій «Західенерго» ТОВ "Об`єднане підприємство за оцінкою і експертизою спеціальних об`єктів і інвестицій" - Україна" (м. Київ).

Нагадаємо, під час приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій «Західенерго» єдиний учасник конкурсу - DТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більш за початкову ціну.

Як відзначив представник Фонду державного майна України під час торгів, оскільки у торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати даний пакет за ціною оцінки.

ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс по «Західенерго» відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії DТЕК Holdings Ltd.

***

Дві компанії цікавляться купівлею держпакету «Закарпаттяобленерго»

Дві компанії вже звернулися до Фонду державного майна України (ФДМУ) з проханням про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 50% держпакету акцій "Закарпаттяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова відомства Олександр РЯБЧЕНКО.

«Дві компанії поки що звернулися за документами щодо «Закарпаттяобленерго», - сказав голова ФДМ, не уточнивши інших подробиць.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ФДМ виставив на продаж 50% державного пакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакету акцій становитиме 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди).

***

Агро

На Київщині відкрито найбільше овоче- та фруктосховище в Європі

У селі Мартусівка Бориспільськог району Київської області відкрито найбільше овоче- та фруктосховище в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, у відкритті овочесховища взяли участь міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК та голова обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Гості перевірили готовність об’єкту до роботи, поспілкувалися з керівництвом комплексу та працівниками потужного овоче- та фруктосховища.

«Завдяки втіленню президентської програми економічних реформ та привабливому інвестиційному клімату на Київщині, ТОВ «Фактор Консалтс» здійснило будівництво першої черги сучасного овоче- та фруктосховища на Київщині. Це уже шосте нове овочесховище, збудоване на території області за останній рік. Новий холодильний комплекс за об`ємом одночасного зберігання - найбільший в Україні та Європі. Загальна місткість одночасного зберігання продуктів - 55 185 тонн», - сказано у повідомленні.

Будівля овочесховища з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, трансформаторними підстанціями представляє собою одноповерхову споруду з габаритними розмірами приблизно 200 на 200 метрів. Продукти зберігатимуться в 56-ти камерах з індивідуальними умовами зберігання для кожного. Вже зараз до овочесховища на зберігання завезена морква, вирощена в області.

Зберігання овочів та фруктів у новому овочесховищі базується на голландських технологіях, включаючи використання регульованого газового середовища, що дає можливість тривалий час зберігати овочі - аж до майбутнього врожаю.

«Лише за останній рік на Київщині введено в експлуатацію 6 нових овочесховищ та відремонтовано 15, що дає змогу зберігати 150 тисяч тонн сільгосппродукції. А це вдвічі більше, ніж ще півтора роки тому. Сьогодні на Бориспільщині відкрито найбільший в Європі холодильний комплекс. Це результат плідної спільної роботи влади та бізнесу. Створені такі умови, що інвестори вірять у свій розвиток та перспективу свого бізнесу на Україні», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Вартість інвестицій у проект без урахування оборотних коштів становить близько 45 млн. дол. США. На підприємстві одночасно працюватиме до 100 працівників в сезон та до 50 осіб у міжсезоння. За останні два роки підприємства групи холдингової компанії БФ «Групп» інвестували у проект більш як 2 млрд. грн. та створили понад 500 робочих місць. Наступного року планується спорудження другої черги овочесховища об`ємом одночасного зберігання майже70 тис. тонн.

Загалом на Київщині цього року залучено понад 780 млн. доларів США для реалізації господарських та соціальних проектів, наголосили у КОДА.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН