Зразкова камера немає нічого спільного з Юлією Володимирівною - Сорока

Камера СІЗО №242, фото якої оприлюднила на своєму сайті Державна пенітенціарна служба, не має нічого спільного з камерою, в якій утримувалась екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА з посиланням на захисника Сергія ВЛАСЕНКА.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Сама пенітенціарна служба заявляла, що Ю.ТИМОШЕНКО була переведена до іншої камери через те, що там проводили ремонт, в тому числі й заміну сантехніки. А ця зразкова камера, яку намагаються підсунути людям, немає нічого спільного з Юлією Володимирівною", - сказала М.СОРОКА.

Вона зауважила, що, за словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО досі перебуває в камері медичної частини СІЗО, і в камері, фото якої оприлюднені, після свого переведення не була.

"Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що в СІЗО відремонтували тільки одну камеру, щоб водити туди європейців. А Юлія ТИМОШЕНКО перебувала в камері, яка була в жахливому стані", - наголосила М.СОРОКА.

Вона зауважила, що потім цю камеру терміново ремонтували, аби зробити її "показовою".