ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Чиновники відмили на держзакупівлі 3,5 млрд. гривень» пише: сума виявлених порушень - крапля в морі грошей, які витрачаються на тендерні процедури. Зокрема, в 2010 році сума на держзакупівлі з бюджетів всіх рівнів склала 172 млрд. гривень...

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-otmyli-na-goszakupkah-35-mlrd-griven-169949/

* * *

Також «Діло» в публікації «Глава МВФ: Перспективи світової економіки досить похмурі» пише: За словами К.Лагард, від ризиків, пов`язаних з наростаючими кризовими явищами, зараз не захищена жодна з національних економік...

http://delo.ua/world/glava-mvf-perspektivy-mirovoj-ekonomiki-dovolno-mrachnye-169977/

* * *

«Діло» в публікації «Конституційний суд дозволив говорити російською в судах» пише: згідно з рішенням КС, відтепер під час розгляду справ можна використовувати як російську, так і інші мови національних меншин України...

http://delo.ua/ukraine/konstitucionnyj-sud-razreshil-govorit-na-russkom-v-sudah-169914/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нічого стабільного», в якому пише: агентство Moody `s стурбувався посиленням ризиків в українській економіці і знизило прогноз її суверенного рейтингу до "негативний". Останній раз такий прогноз Україна мала в кризовому 2009 році. Проте зараз на фоні нестабільності в світовій економіці цей крок не матиме серйозних наслідків, запевняють експерти, оскільки інвестори орієнтуються на ціну страховки від суверенного дефолту і співпрацю з МВФ...

http://www.kommersant.ua/doc/1839170

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держава бере кредит», в якому пише: позичальникам варто побоюватися посилення відповідальності за прострочення платежів і введення плати за дострокове погашення споживчих кредитів. У Партії регіонів підготували проект закону про нові правила роботи з роздрібними позиками. Більш жорсткі правила передбачається ввести і для банків, зокрема, у вигляді вимог до реклами і відповідальності за порушення договорів...

http://www.kommersant.ua/doc/1839364

* * *

Видання «Економічні відомості» у публікації «Мінфін займе у валюті» пише: уряд оприлюднив прийняту 12 грудня постанову № 1280, якою доповнив перелік ОВДП валютними і затвердив умови їх випуску та розміщення. Постанова набирає чинності з 16 грудня...

http://finance.eizvestia.com/full/minfin-zajmet-v-valyute

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Постачання під загрозою», в якому пишуть: залізничники почали реформи, не попередивши про швидкі зміни металургів. Тепер промисловці зіткнуться з транспортними проблемами...

http://markets.eizvestia.com/full/snabzhenie-pod-ugrozoj

* * *

«Економічні відомості» публікують матеріал «Ціна залишиться дорогою», в якому пишуть: будівництво терміналу з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) на Чорноморському узбережжі не гарантує зниження його вартості для українських споживачів, однак дозволить значно скоротити вплив Росії на український ринок і промисловий розвиток...

http://state.eizvestia.com/full/cena-ostanetsya-dorogoj

* * *

Газета «Сьогодні» у публікації «Військові розбирають українську армію на запчастини і продають за кордон» пише: в українській армії раз у раз спалахують скандали, пов`язані з випадками незаконного продажу зброї, а днями стало відомо про аналогічний злочин, який скоїв офіцер однієї з частин гарнізону у селищі Черкаське...

http://www.segodnya.ua/news/14321018.html

* * *

Також «Сьогодні» у публікації «У Києві через 4 місяці відкриється новий аеропорт» пише: у травні в «Жулянах» відкриють 4 ресторани, 5 барів, три магазини Duty free, а також 2 кімнати матері і дитини, звичайний і vip-зал, пункт прокату авто, аптечний кіоск, відділення банку...

http://www.segodnya.ua/news/14321072.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Росія випустить інфраструктурні держоблігації на радість РЖД» пише: президент Дмитро Медведєв почув президента РЖД Володимира Якуніна, який просив дозволити компаніям випускати інфраструктурні облігації під держгарантії. До квітня уряд повинен підготувати механізм допомоги...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1454642/fond_nacionalnogo_stroitelstva

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Лише реформи в країні визнали у Центробанку захистом від криз» пишуть: Росії треба звикати до «нової нормальності» - періодичних криз на світових ринках, визнав перший заступник голови ЦБ Олексій Улюкаєв. Захиститися звичними методами владі вже не вдасться - тільки реформами...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1454641/hronicheskij_krizis

* * *

Видання «Известия» в публікації «Чим менше отримуємо, тим більше витрачаємо» пише: Мінекономрозвитку РФ збільшило оцінку росту роздрібної торгівлі та знизило прогноз за доходами населення на 2011 рік...

http://izvestia.ru/news/509834

(УНІАН)