ЄС 19 грудня не парафує Угоду про асоціацію

Варшава. Європейський Союз на саміті з Україною 19 грудня у Києві не парафує Угоду про асоціацію, аби не легітимізувати ситуацію в країні, пов`язану із використанням судів для переслідування опозиційних політиків.

Про це сказав Польській інформаційній агенції (РАР) один із дипломатів держав Європейського Союзу на умовах анонімності.

За словами дипломата, угоду не буде парафовано, головним чином, не через неузгодженість ряду її положень, а через позицію Євросоюзу «не закривати очі на порушення демократичних стандартів заради розвитку економічної співпраці».

Він зауважив, Євросоюз ставить умовою нормалізації відносин з українською владою відмову від "зловживання судовою системою".

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Леонід Кожара в ефірі 5 каналу заявив, що, "дійсно, угода про асоціацію не буде парафована під час саміту", - заявив він.

"Сьогодні з Брюсселю прийшла така інформація, навіть не сьогодні, вона існувала і раніше, але ми все ж сподівалися, що Єврокомісія завершить підготовку угоди і винесе її на парафування", - розповів Кожара.

Депутат уточнив, що "Україна повністю готова до цього саміту, нажаль, ви бачите, що сьогодні існують дуже серйозні інституційні проблеми в Європейському Союзі".

"Євросоюз не може підготувати угоду до парафування… Це офіційна інформація: на сьогоднішній день текст угоди про асоціацію не підготовлений", - заявив Кожара.

Він пояснив це тим, що "юридичні служби сьогодні в Єврокомісії погоджують політичну частину з юридичною, вона не звірена, ці блоки готувалися в різний час, різними підрозділами Євросоюзу, вони не узгоджені".

Довідка УНІАН. Парафування угоди про асоціацію з ЄС є лише формальним підтвердженням завершення переговорів. Набути чинності документ може лише після його підписання та ратифікації Європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу та України.