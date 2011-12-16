Янукович візьме участь у cаміті Україна-Євросоюз у Києві

У понеділок, 19 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у XV Саміті Україна – Європейський Союз.

Відповідний анонс розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як відомо, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело у Секретаріаті ЄврАзЕС повідомили, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня у Москві.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ, на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

1 грудня В.ЯНУКОВИЧ під час спілкування з українськими журналістами у Єрусалимі повідомив, що Україна буде представлена на саміті ЄврАзЕС посадовцями, оскільки зацікавлена у співпраці з Митним союзом.

Відповідаючи на запитання, де він все ж перебуватиме 19 грудня – на саміті ЄврАзЕС чи на саміті Україна-ЄС у Києві – В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Все це гра не наша. Це розуміють, хто зіставляє дві події». Він наголосив, що Україна, безперечно, буде представлена на саміті ЄврАзЕС. «Україна буде представлена на ЄврАзЕС як спостерігач, і певні посадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співробітничати з Митним союзом», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У Міністерстві закордонних справ України розраховують, що саміт Україна - ЄС 19 грудня відбудеться на вищому політичному рівні.