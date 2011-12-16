Соціальні проекти СКМ визнали кращими в Україні

15 грудня в Києві пройшла церемонія нагородження переможців Національного Конкурсу бізнес-кейсів з КСВ-2011. Компанія СКМ зайняла перше місце серед українських компаній за реалізацію соціальної програми "Сучасна освіта".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Організатором конференції-практикуму, присвяченого урочистому нагородженню переможців Національного Конкурсу бізнес-кейсів з КСВ-2011, виступив Центр "Розвиток КСВ". Участь в Конференції - практикумі взяли представники провідних українських компаній, посольств, громадських організацій, бізнес-шкіл, а також експерти у сфері КСВ. Кращі практики українських компаній, які можуть стати прикладом ефективної стратегії в корпоративній соціальній відповідальності і якнайкраще демонструють досягнення українського бізнесу у сфері стійкого розвитку, були визначені провідними фахівцями в галузі КСВ з 9 країн. Метою цього проекту було показати, що стійкий розвиток компанії і її фінансова ефективність - нерозривно пов'язані поняття.

"Програма "Сучасна освіта" - одна з ключових соціальних програм національного рівня Компанії СКМ, метою якої є підвищення рівня освіти в українських внз, скорочення розриву між якістю знань українських студентів і вимогами реального сектора економіки, - прокоментувала Наталія Гнилицька, керівник програми "Сучасна освіта". - Група СКМ - провідний працедавець і національний інвестор України. Ми розуміємо, з якими проблемами стикаються випускники українських внз у працевлаштуванні, знаємо, які вимоги до них висувають, усвідомлюємо ступінь свого впливу на економіку регіонів нашої присутності і України в цілому, і вважаємо своїм обов’язком інвестувати в розвиток і підвищення рівня української освіти".

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій сферах бізнесу, а також в телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-капітал, АСКА і Аска-життя, телекомунікаційна група Vega Медіа, група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов.

100% акцій АТ "СКМ" належать Ринату Ахметову.