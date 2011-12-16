Янукович підписав указ щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це сказав на брифінгу уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, основна мета документа - створення належних умов для забезпечення і реалізації прав та законних інтересів дітей, зокрема сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; вирішення актуальних питань у сфері охорони дитинства.

«Для здійснення ефективної діяльності всіх гілок влади, в тому числі на місцях, Президент України наголошує на необхідності кадрового забезпечення Служби у справах дітей та створення належних умов для її функціонування. Даним указом глава держави зобов’язує МОЗ вжити додаткових і невідкладних заходів щодо підвищення якості медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

У документі окремо наголошується на необхідності реорганізації системи надання психіатричної допомоги дітям та розробки Державної програми захисту психічного здоров`я дітей.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, в указі глава держави також акцентує увагу на плануванні і фінансуванні заходів, спрямованих на реалізацію завдань, що визначає Національний план дій на виконання конвенції ООН про права дитини до 2016 року. Указ зобов’язує Кабінет міністрів затверджувати план заходів в січні, обласні держадміністрацій - не пізніше лютого, районні - не пізніше березня.

«Указ передбачає реформування системи інтернатних закладів для дітей-сиріт, зокрема запровадження цільового фінансування права дітей, розробку урядом положення про заклад нового типу», - зауважив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, Президент також наголошує на необхідності прискорення процесу реорганізації притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації та зобов’язує ОДА розробити регіональні програми на 2013-2015 роки, вирішити питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрема увага, зауважив Уповноважений Президента, приділяється повному і безумовному виконанню органами місцевої та центральної влади вимог законодавства щодо соціального захисту і підтримки багатодітних родин – зокрема забезпечення передбачених законом пільг і житла для таких багатодітних родин.

«Основна вимога Президента до всіх гілок влади - відійти від стереотипів меншовартості проблем, з якими стикається дитина в Україні. Захист прав дитини в Україні є пріоритетом, - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО. – Цей пріоритет повинен бути головним у роботі міністра, голови ОДА, міста, району, селищного чи сільського голови».

За його словами, очікується, що в результаті виконання указу має зрости кількість дітей, для яких буде реалізовано право на сімейне виховання - вони будуть виховуватися у прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу, усиновлені чи взяті під опіку.

Ю.ПАВЛЕНКО також зазначив, що останнім часом значно активізувалась діяльність усіх органів влади в питаннях, пов’язаних із захистом прав дитини.