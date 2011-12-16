ЧФ Росії у 2014 році можуть перебазувати з України у Новоросійськ

Москва. Чорноморський флот РФ у разі потреби в 2014 році може бути перебазований з України в Новоросійськ.

Про це заявив директор Федерального агентства спеціального будівництва (Спецлад РФ) Григорій НАГІНСЬКИЙ сьогодні журналістам, передає РІА "Новини".

"Триває будівництво геопорту в Новоросійську. Це буде сучасний порт, на відміну від бази Чорноморського флоту в Україні, куди великі кошти не вкладалися. Будівництво геопорту завершиться у 2014 році, з того часу у разі потреби Чорноморський флот може бути перебазований в Новоросійськ. Необхідна інфраструктура для цього буде готова", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

За його словами, геопорт починали будувати як резервний для Чорноморського флоту. "У 2014 році у нас буде порт, який можна буде використовувати незалежно від стосунків з Україною", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на питання, чи можливе швидке переведення усього Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ після завершення будівництва порту, Г. НАГІНСЬКИЙ відповів, що таке завдання буде реальне з 2014 року.

За словами Г. НАГІНСЬКОГО, будівництво пірсової зони порту завершене на 30-40%.

"Кораблі там вже стоять. Тепер основні витрати підуть на будівництво глибоководного молла, який би захищав стоянку кораблів від хвиль і від вітру", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що будівництво ускладнюється тим, що порт глибоководний, довжина паль досягає 60 метрів, при цьому на 15 метрів вони йдуть в грунт.

"Тому будівництво таке довге. Дороге задоволення", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

Як повідомляли, 21 квітня 2010 року Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-процентну знижку на російський газ для України впродовж десяти років.