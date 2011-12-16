Програмою саміту Україна-ЄС не передбачений пункт про підписання офіційних документів

Програмою XV саміту Україна - Європейський Союз не передбачений пункт про підписання офіційних документів.

Зокрема, на офіційному сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є програма саміту на 19 грудня, у якій немає пункту про підписання офіційних документів.

Так, о 12.00, відповідно до програми, відбудеться фотографування, відразу після якого о 12.05 почнеться зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА з головою Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ і головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі.

О 12.40 відбудеться пленарне засідання XV саміту Україна - Європейський Союз. А о 13.50 почнеться зустріч В. ЯНУКОВИЧА, Г. Ван РОМПЕЯ і Ж.БАРРОЗУ з представниками ЗМІ.

Як повідомляли, 14 грудня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА зазначив, що в ЄС сподіваються, що в Україні буде створена "політична база" для парафування Угоди про асоціацію.

"Ми сподіваємося, що в Україні буде створена відповідна політична база для парафування і подальшого підписання Угоди про асоціацію", - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він сказав, що узгодження тексту Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і усеосяжну зону вільної торгівлі, завершене, і вона готова до парафування.

15 грудня В. ЯНУКОВИЧ сказав, що напередодні саміту УКРАЇНА-ЄС 19 грудня Євросоюз не має претензій до України, окрім справи колишнього прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

16 грудня один з дипломатів держав Європейського Союзу на умовах анонімності сказав, що Європейський Союз на саміті з Україною 19 грудня в Києві не парафує Угоду про асоціацію, щоб не легітимізувати ситуацію в країні, пов'язану з використанням судів для переслідування опозиційних політиків.

За словами дипломата, угода не буде парафована, головним чином, не через неузгодження ряду її положень, а через позиції Євросоюзу не "закривати оці на порушення демократичних стандартів заради розвитку економічного співробітництва".

Він наголосив, що Євросоюз ставить умовою нормалізації стосунків з українською владою відмову від "зловживання судовою системою".

Довідка УНІАН. Парафування угоди про асоціацію з ЄС є лише формальним підтвердженням завершення переговорів. Набути чинності документ може тільки після його підписання і ратифікації Європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу і України.