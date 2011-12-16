Програма cаміту Україна-ЄС не передбачає підписання офіційних документів

Програмою XV саміту Україна – Європейський Союз не передбачено пункту про підписання офіційних документів.

Зокрема, на офіційному сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА міститься програма саміту на 19 грудня, в якій немає пункту про підписання офіційних документів.

Так, о 12.00, згідно з програмою, відбудеться фотографування, одразу після якого о 12.05 розпочнеться зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА з головою Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ та головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі.

О 12.40 відбудеться пленарне засідання XV саміту Україна - Європейський Союз. А о 13.50 розпочнеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА, Г. Ван РОМПЕЯ та Ж.БАРРОЗУ з представниками ЗМІ.

Як повідомлялося, 14 грудня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА наголосив, що в ЄС сподіваються, що в Україні буде створена «політична база» для парафування Угоди про асоціацію.

«Ми сподіваємося, що в Україні буде створена відповідна політична база для парафування та подальшого підписання Угоди про асоціацію», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він відзначив, що узгодження тексту Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, завершено, і вона готова до парафування.

15 грудня В.ЯНУКОВИЧ сказав, що напередодні саміту Україна-ЄС 19 грудня Євросоюз не має претензій до України, окрім справи колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

16 грудня один із дипломатів держав Європейського Союзу на умовах анонімності сказав, що Європейський Союз на саміті з Україною 19 грудня у Києві не парафує Угоду про асоціацію, аби не легітимізувати ситуацію в країні, пов`язану із використанням судів для переслідування опозиційних політиків.

За словами дипломата, угоду не буде парафовано, головним чином, не через неузгодженість ряду її положень, а через позицію Євросоюзу «не закривати очі на порушення демократичних стандартів заради розвитку економічної співпраці».

Він зауважив, Євросоюз ставить умовою нормалізації відносин з українською владою відмову від "зловживання судовою системою".

Довідка УНІАН. Парафування угоди про асоціацію з ЄС є лише формальним підтвердженням завершення переговорів. Набути чинності документ може лише після його підписання та ратифікації Європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу та України.