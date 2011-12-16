Анонс на 19 грудня

* Круглий стіл на тему: «Фондовий ринок України: виклики для влади та бізнесу». Організатори: "Фондове Партнерство", Інститут Горшеніна. Відбудеться презентація результатів опитування учасників фондового ринку України "Фондовий ринок України - Осінь-2011". Теми: поточний стан та тренди ринку; ключові дії уряду, регуляторів і професійних учасників для стимулювання фондового ринку, можливості застосування досвіду emerging markets; майбутнє фондового ринку України. Учасники: С. Павленко, ВРУ; Ю. Колобов, НБУ; А. Дубіхвіст, НБУ; В. Ящук, Секретаріат КМУ; Д. Тевелєв, НКЦБФР; А. Пригожина, Світовий банк; А. Мертенс, Центр прямих інвестицій; А. Лещенко, Gorshenin Group; В. Стеценко, USAID/FINREP; І. Зоря, Асоціація "Фондове Партнерство"; Б. Тимонькін, ПАТ "Укрсоцбанк"; А. Потапов; ПАТ "ІНГ Банк Україна", А. Отченаш, ПрАТ "ФК "Автоальянс-інвест" та ін.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Прогноз цін на нафту, газ і нафтопродукти для України". У прес-конференції візьмуть участь: Леонід Косянчук – президент Асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України"; Сергій Куюн – директор "Консалтингової групи А-95"; Володимир Омельченко – незалежний експерт із питань енергетики Центру Разумкова.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Ініціативи Держтехногенбезпеки: спрощення ведення підприємницької діяльності у сфері пожежної та техногенної безпеки». У роботі візьме участь Ернест Улинець, голова Державної інспекції техногенної безпеки України.

* Прес-конференція на тему: «Стратегія розвитку Києва: наскільки реальні столичні амбіції?». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко; депутат Київради Олексій Давиденко. Запрошений народний депутат України, колишній мер міста Києва Олександр Омельченко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Соціальна політика: підсумки 2011 року». Учасники: провідний експерт Центру Разумкова, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко і експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

* Прес-конференція на тему: «Малайзія-Україна: від офіційних візитів до ділової співпраці», в якій візьмуть участь: другий секретар Посольства Малайзії в Україні Лі Вонг Хі та представник Державної корпорації з розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії «MATRADE» Віталій Бойко. Відбудеться відеопрезентація діяльності Державної корпорації «MATRADE», буде повідомлено про позитивну динаміку зростання товарообігу з Україною, впровадження в Києві послуг з пошуку ділових партнерів у Малайзії, спонсорства, а також про пільги для відвідування Малайзії українськими громадянами.

* Відбудеться громадське обговорення проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» (реєстр № 9443). Організатор: Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Сергія Наумова, голови правління Правекс-Банку на тему: "Депозитний ринок України та його перспективи". Обговорюватимуться питання: Як вибрати надійний банк? Депозитний ринок 2012. Різноманітність депозитних продуктів. Депозити в нестандартних валютах. Переваги депозитних вкладів збереження коштів.

* XV Саміт Україна - Європейський Союз:

- 12-05 - зустріч Президента України В. Януковича з Головою ЄС Г. ван Ромпеєм та Головою ЄК Ж. М. Баррозу у вузькому колі (вул. Банківська, 11, АПУ). Протокольна зйомка. Працює особиста преса.

- 12-40 - пленарне засідання XV Саміту Україна - Європейський Союз (вул. Банківська, 11, АПУ). Працює особиста преса. Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 12.00 у прес-центр, куди буде здійснюватися пряма трансляція початку засідання.

- 13-50 - зустріч Президента України В. Януковича, Голови ЄС Г.ван Ромпея та Голови ЄК Ж.М.Баррозу з представниками ЗМІ (вул. Банкова, 11, АПУ). Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 12.05 до 13.30. Вхід - з боку вул. Інститутській.

* Конгрес Українських Націоналістів проведе пікетування Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій ВР і засідання ВРУ 22 грудня, де буде розглядатися проект державного бюджету України на 2012 рік. Конгрес вважає цей проект держбюджету проектом національної і соціальної несправедливості для України.

* Компанія «Київстар» відкриє мультимедійну кімнату в Спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 15 для дітей та молоді з порушеннями опорно-рухового апарату і представить серію профорієнтаційних відео майстер-класів, знятих компанією. Благодійна акція відбудеться в рамках комплексної благодійної ініціативи «Київстар» «Для людей, для країни!» з метою всебічного розвитку та профорієнтації молоді з порушеннями опорно-рухового апарату. Учасники: Жанна Пархоменко, директор з корпоративних зв`язків компанії «Київстар»; Леонід Торба, директор Спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 15 та вихованці інтернату; Андрій Шевцов, президент ВГО «Наукове товариство інвалідів« Інститут соціальної політики».

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