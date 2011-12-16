Курс НБУ на 19.12.11

Офіційний курс НБУ на 19.12.11100 USD США - 798.9900 (16 грудня - 798.9900)100 EUR - 1043.8005 (16 грудня - 1040.2051)10 RUR - 2.5149 (16 грудня - 2.5050)Облікові курси банківських металів на 19.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-126999.46 (16 грудня-127039.41)961 XAG 10 Срібло-2379.39 (16 грудня-2301.09)962XPT10Платина-113975.92(16 грудня-111698.80)964XPD10Паладій-49297.68 (16 грудня-49057.99)

Офіційний курс НБУ на 19.12.11 100 USD США - 798.9900 (16 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1043.8005 (16 грудня - 1040.2051) 10 RUR - 2.5149 (16 грудня - 2.5050) Облікові курси банківських металів на 19.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-126999.46 (16 грудня-127039.41) 961 XAG 10 Срібло-2379.39 (16 грудня-2301.09) 962XPT10Платина-113975.92(16 грудня-111698.80) 964XPD10Паладій-49297.68 (16 грудня-49057.99)

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