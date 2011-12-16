Головне на 16 грудня

Енергетика

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ціна на газ у розмірі 416 доларів за тисячу кубометрів не ускладнить бюджетний процес, але може мати негативні наслідки для населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це спікер сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи ускладнить бюджетний процес передбачена урядом у проекті держбюджету ціна на газ у розмірі 416 доларів.

«Проблема, власне, не в ціні на газ, а в тому, наскільки цей бюджет буде складним для людей», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, «якщо ціна на газ буде нижчою, то ми з радістю переглянемо цей бюджет, бо у нас з’явиться можливість для економічного маневру до збільшення соціальних видатків».

При цьому він зауважив, що для фінансування додаткових соціальних виплат потрібно 2 млрд. грн.

Також голова ВР нагадав, що законопроект про держбюджет, ухвалений парламентом у першому читанні, передбачає, що ціна на газ може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів.

Відповідаючи на запитання щодо можливості запровадження податку на розкіш, на офшорні рахунки, В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні це стає більш реальним. «Думаю, коли це питання ставилося вчора - були певні сумніви. Сьогодні - думаю, той момент істини, коли усі слова і заклики треба реалізувати у простих, зрозумілих, прийнятних для людей рішеннях», - сказав він.

«Все, що йтиме на допомогу, розв’язання соціальних проблем, матиме всіляке сприяння і підтримку з мого боку», - запевнив він.

Голова Верховної Ради сказав, що нинішні складнощі пов’язані зі світовими процесами та економічними труднощами всередині країни.

«За таких умов усі повинні демонструвати свою солідарність, адже склалася ситуація, коли сто сімей у державі «тримають» 60% національного багатства, а на протилежному полюсі - абсолютна більшість людей. Тому рухи у цьому напрямі є абсолютно логічними і необхідними», - зазначив В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив переконання у необхідності «переламати позицію тих людей, які придумуватимуть відмовки у цьому плані».

НАК "Нафтогаз України" прогнозує завершення ліквідації своєї дочірньої компанії "Газ України" до 25 грудня 2012 року.

Про це сказано в аудированій консолідованій звітності НАК "Нафтогаз України" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Відповідно до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України №656 від 27 жовтня 2011 р. припиняється діяльність дочірньої компанії "Газ України" через її реструктуризацію - приєднання до НАК "Нафтогаз України" і її дочірнього підприємства "Будівельник". Заходи з реорганізації ДК "Газ України" мають бути завершені до 25 грудня 2012 р"., - сказано в документі.

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав договори про конфіденційність щодо трьох оголошених до продажу енергокомпаній: "Дніпроенерго", "Донецькобленерго" і "Закарпаттяобленерго" з 10 компаніями-інтересантами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Так, ПАТ "Дніпроенерго" і ПАТ "Донецькобленерго" зацікавилися по три компанії, ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 4.

Фінанси

Міністерство фінансів України від продажу 16 грудня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, залучило до державного бюджету 207,11 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 12 грудня 2012 року і дохідністю 9,3% річних.

Крім того, на сьогоднішньому аукціоні були розміщені індексовані ОВДП з датою погашення 16 січня 2013 року, дохідністю 8,75%, на суму 102,6 млн. грн.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s змінило прогноз рейтингу 13 банкам України із стабільного до негативного, сказано в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Дія відбулася слідом за погіршенням прогнозу суверенного рейтингу України із стабільного до негативного.

Moody`s погіршило до негативного прогноз зміни довгострокових депозитних рейтингів В3 таким банкам: «ОТП Банк», «Приватбанк», «Укрексімбанк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», Сбербанк Росії, «Перший український міжнародний банк», Банк «Форум», Банк «Південний», Ощадбанк, Банк «Кредит-Дніпро», «Промінвестбанк», «Укрінбанк».

Прогноз рейтингів В1 «Приватбанку», «Укрексімбанку» та «Укрсиббанку» за зобов`язаннями в іноземній валюті погіршено із стабільного до негативного.

Moody`s погіршило прогноз рейтингів Києва і Харкова в іноземній і національній валюті «B2»зі «стабільного»до «негативного».

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, дане рейтингова дія послідувала услід за аналогічними діями Moody`s стсоовно суверенноого рейтингу України «B2», пов`язаними із збільшеними бюджетними та зовнішніми ризиками на тлі невизначеності щодо співпраці з МВФ.

Рейтингова дія також враховувала можливе погіршення економічної ситуації в Україні у зв`язку з проблемами у світовій економіці в цілому та збільшення політичних ризиків, пов`язаних з парламентськими виборами восени 2012 року.

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД оцінює нинішні перспективи світової економіки як «досить похмурі».

Як повідомляє радіо «Свобода», за її словами, від ризиків, пов`язаних з наростанням кризових явищ, зараз не захищена жодна з національних економік.

К.ЛАГАРД наголосила на необхідності рішучих скоординованих дій багатьох країн для подолання ситуації, що склалася, і пожвавлення світової економіки.

У четвер одне з провідних рейтингових агентств – Fitch понизило кредитні рейтинги шести великих банків – із США, Франції, Великобританії, Німеччини і Швейцарії.

Того ж дня французьке відомство економічної статистики повідомило, що економіка Франції, очевидно, переживає рецесію, яка триватиме і в першому кварталі 2012 року.

Соціальна політика

Сьогодні арештовано лідера харківських чорнобильців Володимира ПРОСКУРІНА.

Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ, поінформували УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За словами народного депутата, В.ПРОСКУРІНА арештували о 6-й годині ранку.

«Це людина, яка користується колосальним авторитетом серед чорнобильців», - сказав він.

«На жаль, ми змушені констатувати, що так званий соціальний діалог, який влада начебто почала з чорнобильцями, - це самі звичайні примітивні репресії. Весь діалог зводиться до фальшування кримінальних справ та арештів справжніх лідерів чорнобильців», - підкреслив народний депутат.

С.ПАШИНСЬКИЙ наголосив, що партія «Батьківщина» засуджує «дії злочинної влади і вимагає негайного звільнення Володимира ПРОСКУРІНА».

«Ми також будемо вимагати наступного сесійного тижня звіту міністра внутрішніх справ ЗАХАРЧЕНКА щодо того правового бандитизму, які чинять його підлеглі по всій Україні», - резюмував він.

В Україні в листопаді ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла порівняно з жовтнем на 9%, або на 34,2 тис. осіб, і на 1 грудня становила 413,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 24,2%, або на 131,8 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 грудня 2011 року становив 1,5% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 грудня ц.р. отримували допомогу з безробіття, становила 298,4 тис. осіб, що на 11,2%, або на 30,1 тис. осіб більше, порівняно з даними на 1 листопада ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 грудня 2011 р. становила 845 грн., що на 61 грн. менше, ніж на 1 листопада ц.р.

Також, в листопаді 2011 року на 10 робочих місць претендувало 60 осіб (на 1 січня ц.р. – 88 осіб).

При цьому кількість українців, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 грудня 2011 року становила 439,5 тис. осіб, що на 41,1 тис. осіб більше, ніж на 1 листопада ц.р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 грудня 2011 року становила 73,2 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).

Впровадження Системи 112 в Україні коштуватиме 650 млн. грн., йдеться у листі міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у документі зазначається, що лише при належному фінансуванні міністерство зможе вчасно завершити побудову системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у містах, які прийматимуть Євро-2012, і в межах усієї України – до кінця 2013 року. Втім, до цього часу залишаються не повністю вирішеним питання фінансування впровадження Системи 112.

Зокрема, у проекті Закону “Про державний бюджет на 2012 рік” МНС не передбачено фінансування на зазначені цілі. Одночасно на реалізацію Системи 112 проектом держбюджету у межах Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачено виділити 452 млн. грн. Укрєвроінфпроекту.

Як пише В.БАЛОГА, за умови перепризначення МНС коштів, що спрямовуються у 2012 році Укрєвроінфпроекту, потреба у додатковому фінансуванні складатиме 198 млн. грн.

“З метою прискорення реалізації проекту за результатами переговорів з Агентством торгівлі та розвитку уряду США (USAID) за рахунок грантових коштів МНС отримало робочу версію техніко-економічного обґрунтування на створення Системи 112 в Україні. ТЕО розробила компанія Winbourne Consulting LLС (США). У результаті співпраці з компаніями – світовими лідерами у галузі створення систем екстреної допомоги населенню МНС підписало договір про наміри щодо розбудови Системи 112 в Україні з Siemens, Ericsson та Frequentis. При фінансуванні побудови Системи 112 за рахунок альтернативних джерел, у тому числі коштів інвесторів, які могли б акумулюватися у спеціальному фонді створення та розвитку Системи 112, відповідну роботу можна буде завершити не раніше 2015 року”, - йдеться у листі.

”Основні зусилля МНС в 2011 році були спрямовані на забезпечення своєчасного впровадження Системи 112 у містах, що приймають Євро-2012. У Києві та Харкові вже закінчено ремонтні роботи у приміщеннях, де передбачається розташування Центрів 112, розроблено технічну документацію на облаштування ліній зв’язку. У Донецьку та Львові відповідні роботи планується завершити до кінця 2011 року. Відповідно до положення про МНС, затвердженого указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, на міністерство покладено функції створення та впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. На виконання вимог указу МНС розроблено проект Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”, який схвалено Кабінетом міністрів України та прийнято у першому читанні Верховною Радою України», - зазначає у листі В.БАЛОГА.

Україна - Європейський Союз

У понеділок, 19 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у XV Саміті Україна – Європейський Союз.

Відповідний анонс розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як відомо, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело у Секретаріаті ЄврАзЕС повідомили, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня у Москві.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ, на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

1 грудня В.ЯНУКОВИЧ під час спілкування з українськими журналістами у Єрусалимі повідомив, що Україна буде представлена на саміті ЄврАзЕС посадовцями, оскільки зацікавлена у співпраці з Митним союзом.

Відповідаючи на запитання, де він все ж перебуватиме 19 грудня – на саміті ЄврАзЕС чи на саміті Україна-ЄС у Києві – В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Все це гра не наша. Це розуміють, хто зіставляє дві події». Він наголосив, що Україна, безперечно, буде представлена на саміті ЄврАзЕС. «Україна буде представлена на ЄврАзЕС як спостерігач, і певні посадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співробітничати з Митним союзом», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У Міністерстві закордонних справ України розраховують, що саміт Україна - ЄС 19 грудня відбудеться на вищому політичному рівні.

Угода про асоціацію між Україною та Єворопейським Союзом ще не готова технічно.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до переговорного процесу.

“На сьогодні ще немає цілісного документа. Є окремі файли, окремі глави, однак не всі з них навіть пройшли експертизу”, - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, деякі з текстів поки мають подвійне значення, яке може трактуватися як на користь однієї, так і іншої сторони.

“Сподіваємось, що до кінця року текст буде готовий. Хоча не можна виключити і того, що робота триватиме до січня”, - зазначив він.

Програмою XV саміту Україна - Європейський Союз не передбачений пункт про підписання офіційних документів.

Зокрема, на офіційному сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є програма саміту на 19 грудня, у якій немає пункту про підписання офіційних документів.

Так, о 12.00, відповідно до програми, відбудеться фотографування, відразу після якого о 12.05 почнеться зустріч Президента України В.ЯНУКОВИЧА з головою Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ і головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі.

О 12.40 відбудеться пленарне засідання XV саміту Україна - Європейський Союз. А о 13.50 почнеться зустріч В. ЯНУКОВИЧА, Г. Ван РОМПЕЯ і Ж.БАРРОЗУ з представниками ЗМІ.

Україна - Російська Федерація

Чорноморський флот РФ у разі потреби в 2014 році може бути перебазований з України в Новоросійськ.

Про це заявив директор Федерального агентства спеціального будівництва (Спецлад РФ) Григорій НАГІНСЬКИЙ сьогодні журналістам, передає РІА "Новини".

"Триває будівництво геопорту в Новоросійську. Це буде сучасний порт, на відміну від бази Чорноморського флоту в Україні, куди великі кошти не вкладалися. Будівництво геопорту завершиться у 2014 році, з того часу у разі потреби Чорноморський флот може бути перебазований в Новоросійськ. Необхідна інфраструктура для цього буде готова", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

За його словами, геопорт починали будувати як резервний для Чорноморського флоту. "У 2014 році у нас буде порт, який можна буде використовувати незалежно від стосунків з Україною", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на питання, чи можливе швидке переведення усього Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ після завершення будівництва порту, Г. НАГІНСЬКИЙ відповів, що таке завдання буде реальне з 2014 року.

За словами Г. НАГІНСЬКОГО, будівництво пірсової зони порту завершене на 30-40%.

"Кораблі там вже стоять. Тепер основні витрати підуть на будівництво глибоководного молла, який би захищав стоянку кораблів від хвиль і від вітру", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що будівництво ускладнюється тим, що порт глибоководний, довжина паль досягає 60 метрів, при цьому на 15 метрів вони йдуть в грунт.

"Тому будівництво таке довге. Дороге задоволення", - сказав Г. НАГІНСЬКИЙ.

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