Грищенко не виключає, що угода України та ЄС не буде парафована 19 грудня
Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не виключає, що угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде парафована на саміті 19 грудня.
Про це міністр сказав в ефірі телеканалу «Інтер» у п’ятницю ввечері.
«Ми готові до парафування, але таке враження виникає, що навіть технічно європейська сторона не готова сьогодні», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
При цьому він зауважив, що «всі зацікавлені, щоб на якомусь етапі, можливо не 19-го, трошки пізніше, але ця угода була парафована».
К.ГРИЩЕНКО наголосив, що текст угоди сторони в принципі погодили, і «цей текст є вигідним для України та ЄС».
Говорячи про фіксування в угоді перспективи членства України в ЄС, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що сторони ще працюють над цим.
«Ми не хочемо бути в ситуації, коли ми 60 років будемо вести переговори про інтеграцію до ЄС. Ми хочемо розуміти, де ми є, що нам треба зробити, яким чином ми маємо поетапно просуватися до мети - повноправного членства, і що для цього потрібно зробити не тільки нам, але й нашим партнерам», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.
Водночас він заявив, що "угода про асоціацію не є подарунком Україні.
Говорячи про те, наскільки справа екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО впливає на хід переговорів з ЄС щодо угоди про асоціацію, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що європейська сторона постійно порушує цю тему, й Україна готова відповідати на питання, які виникають в цьому зв’язку.
«Це не повинно бути проблемою в наших відносинах з точки зору вирішення тих проблем, які насправді на довгі роки вирішують наші взаємні відносини", - вважає міністр закордонних справ.