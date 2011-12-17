Російські парламентські партії завершили висування кандидатів у Президенти РФ

Москва. Російські парламентські партії завершили висування кандидатів на вибори Президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сьогодні з`їзд КПРФ висунув на вищу посаду в Росії лідера партії Геннадія ЗЮГАНОВА.

Раніше партія «Єдина Росія» висунула Володимира ПУТІНА на пост Президента, «Справедлива Росія» - Сергія МИРОНОВА, а ЛДПР – Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО.

Також про намір балотуватися в Президенти Росії заявили вісім кандидатів-самовисуванців. Зокрема, російський мільярдер Михайло ПРОХОРОВ, губернатор Іркутської області Дмитро МЕЗЕНЦЕВ, опозиціонер Едуард ЛИМОНОВ (САВЕНКО), екс-мер Владивостока Віктор ЧЕРЕПКОВ, президент Академії геополітичних проблем генерал-полковник Леонід ІВАШОВ, громадський діяч з Оренбурга Рінат ХАМІЄВ, лідер незареєстрованої партії «Воля» Світлана ПЕУНОВА і публіцист Борис МИРОНОВ.

Вибори Президента Росії призначені на 4 березня 2012 року.