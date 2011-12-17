Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що 2011 рік для України був в цілому успішним.

Як передає кореспондент УНІАН, gро це він заявив у виступі на Традиційній зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

«Для України рік, що минає, був роком напруженим, роком складних, але важливих і необхідних рішень, але нам вдалось досягти конкретних результатів на важливих для країни напрямах. Тому можу з усією відповідальністю констатувати, що, незважаючи на всі виклики, 2011 рік для нашої держави був в цілому успішним», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, були продовжені комплексні реформи в різних сферах. Зокрема, він повідомив про закон про доступ до публічної інформації, який дозволяє громадськості більш ефективно контролювати владу, закон про парламентські вибори, який дозволить, на його думку, провести вибори демократично.

Також В.ЯНУКОВИЧ розповів про кроки в економічній сфері, про реформу у податковій сфері. За його словами, реформи дозволили країні демонструвати стабільне зростання.

Він запевнив, що політику реформ буде продовжено, оскільки це єдиний шлях вивести Україну до передових країн Європи.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, 2011 рік був насиченим і щодо зовнішньополітичних подій. Так, за його словами, вдалось стабілізувати відносини із стратегічним партнером - Росією, але домінантою для України залишився європейський напрямок.