Непідписання Угоди з ЄС відкине країну на узбіччя московської кільцевої - Наливайченко

Непідписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та угоди про зону вільної торгівлі на саміті в Києві – це стратегічна поразка влади та відкидання країни на узбіччя московської кільцевої. Про це заявив голова політради політичної партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

На його переконання, це не тільки втрата ринків для українських підприємств, а й загроза втрати європейської перспективи для нашої країни, припинення руху до європейських стандартів безпеки та добробуту, чого прагнуть більшість українських громадян.

«Всі ті політики, які грають проти укладення угоди про асоціацію з ЄС, діють не тільки на користь теперішнього Кремля, але й проти інтересів самої України», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нашій країні заважають совковість, корупція й олігархія. Подолати їх можна, лише приєднавшись до європейської спільноти народів. Інтеграція України до ЄС – це питання цивілізаційного вибору на користь свободи, демократії та вільної економіки», - вважає політик.

«Ніхто не повинен мати права вето на європейську інтеграцію України. Рішення щодо укладення угоди про асоціацію з Україною не має залежати ані від авторитарної поведінки теперішньої влади, ані від амбіцій Росії, яка марить відновленням колишнього союзу», - підкреслив голова політради «Нашої України».

На його думку, газова агресія Росії, зокрема претензії на володіння українською газотранспортною системою, мають навчити і українських, і європейських політиків, що політика «умиротворення агресора» є безперспективною.

«Європейська інтеграція України стане важливим фактором зміцнення безпеки та демократії не тільки для України, але й для самої Європи і всього пострадянського простору», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.