20 грудня у Москві глави держав СНД обговорять питання економічного співробітництва

Москва. На неформальному засіданні Ради глав держав СНД 20 грудня у Москві обговорюватимуться питання вдосконалення і розвитку багатостороннього економічного співробітництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«20 грудня ц.р. відбудеться неформальне засідання Ради глав держав СНД, присвячене 20-річчю Співдружності. Напередодні – увечері 19 грудня – заплановано урочистий прийом з нагоди ювілею Організації», - йдеться у повідомленні.

З огляду на те, що неформальний характер зустрічі не передбачає фіксованого порядку денного переговорів, на самміті передбачається обговорити широкий круг питань багатосторонньої взаємодії. Як очікується, у центрі уваги глав держав будуть питання підвищення практичної віддачі від роботи Співдружності на користь зростання добробуту і якості життя громадян держав-учасниць Організації.

Значуще місце у ході обміну думками глав держав, як очікується, займуть питання вдосконалення і розвитку багатостороннього економічного співробітництва. «Державами СНД вже сформовано широку міжнародно-правову база у цій сфері, функціонують Економічна рада, Економічний Суд, Комісія з економічних питань при Економічній раді СНД. Успішно утілюється у життя ухвалена в 2008 р. Стратегія економічного розвитку СНД на період до 2020 г.», - зазначає прес-служба Кремля

Серед інших винесених на обговорення питань – діяльність Місії спостерігачів від СНД, що «успішно зарекомендувала себе на президентських і парламентських виборах, а також референдумах у державах-учасницях Співдружності». Присутність спостерігачів від СНД підвищує довіру до виборчого процесу. У зв`язку з цим у ході самміту передбачається розглянути пропозицію про вжиття додаткових заходів з метою підвищення ролі Місії спостерігачів від СНД на теренах Співдружності.

У ході самміту глави держав розглянуть пропозицію Виконкому СНД про визначення як ключової теми взаємодії у сфері економіки в рамках СНД у 2012 р. співпраці в області зв`язку і інформатизації.

Також у ході майбутньої зустрічі передбачається обговорення ініціативи Казахстану про реалізацію в 2012 р. у «пілотному» режимі Міждержавної програми «Культурні столиці Співдружності» і оголошення міст Астана (Казахстан) і Мари (Туркменістан) культурними столицями Співдружності на 2012 р.