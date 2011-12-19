ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Харківських чорнобильців звинувачують у підробці документів для отримання пенсій" пише: міліція Харківської області порушила декілька кримінальних справ за фактом підробки документів, які подавали до Пенсійного фонду для нарахування пенсій "чорнобильцям"…

http://delo.ua/ukraine/harkovskih-chernobylcev-obvinjajut-v-poddelke-dokumentov-dlja-polu-170026/

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Також "Дєло" в публікації "Ліквідовувані банки України заборгували своїм клієнтам майже 3 млрд. грн." пише: сукупна заборгованість ліквідовуваних банків перед вкладниками до початку листопада досягла 2,93 млрд. грн. З початку року цей показник виріс на 32%...

http://delo.ua/finance/likvidiruemye-banki-ukrainy-zadolzhali-svoim-klientam-pochti-3-mlr-170018/

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"Дєло" у публікації "У Москві підпишуть рішення про старт Єдиного економічного простору" пише: сьогодні в Москві президенти РФ Дмитро Медведєв, Білорусі Олександр Лукашенко і Казахстану Нурсултан Назарбаєв підпишуть рішення про введення в дію з 1 січня 2012 року договорів Єдиного економічного простору (ЄЕП)…

http://delo.ua/world/v-moskve-podpishut-reshenie-o-starte-edinogo-ekonomicheskogo-prostr-170082/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Борг особливої витримки", у якому пише: "Газпром" авансом заплатив НАК "Нафтогаз України" $1, 8 млрд за транзит газу по території країни, сказано у звітності НАК. Ці кошти, які "Нафтогаз" отримав ще минулого року, компанія повинна повернути російській монополії впродовж п'яти років за рахунок росту об'ємів транзиту. Але вже зараз в Міненерго упевнені, що будуть вимушені пролонгувати позику - Україна втратить частину транзиту через введення в експлуатацію газопроводу Nord Stream. У цьому випадку НАК складніше залучати кредити у міжнародних банків, вважають експерти…

http://www.kommersant.ua/doc/1841552

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "ПАРЄ виписує лікувальні процедури", у якому пише: Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) погодив проект резолюції щодо Україні. У ПАРЄ мають намір піддати Київ критиці у зв'язку з карним переслідуванням представників колишнього керівництва країни, проблемами в судовій системі і невиконанням вимог Ради Європи. Цікаво, що в цьому документі, на відміну від резолюцій Європарламенту, лідерові партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко не відводиться ключова роль. Її імені немає в списку політиків, які перебувають під вартою, чий стан здоров'я турбує ПАРЄ і звільнення яких члени асамблеї мають намір вимагати від Києва…

http://www.kommersant.ua/doc/1841581

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Хімічне недовантаження" пише: європейські виробники добрив на цьому тижні скоротять випуск деяких видів продукції. З чуток, випуск аміачної селітри планують знизити і в Ostchem, підконтрольній Дмитру Фірташу. У самій компанії про це поки не говорять…

http://markets.eizvestia.com/full/himicheskaya-nedogruzka

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Завершення без парафування", у якому пишуть: сьогодні в Києві відбудеться п'ятнадцятий саміт Україна - Європейський союз (ЄС). Головною інтригою залишається питання: чи буде парафована Угода про асоціацію і зону вільної торгівлі (ЗВТ) і чи досягне Україна фіксації в документі перспективи свого членства в ЄС. Напередодні саміту компроміс за текстом Угоди про асоціацію все ще не знайшли…

http://state.eizvestia.com/full/zavershenie-bez-parafirovaniya

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Картопля гниє у сховищах", у якому пишуть: аномально посушлива погода осені і початку зими 2011 р. призвела не лише до втрат озимих культур, але і нищить рекордний урожай овочів, зібраний цього року в Україні. Якщо ситуація не покращає, то до весни майбутнього року країну чекає зростання цін відразу у декількох напрямах: і в зерновій групі, і в плодовоовочевій…

http://markets.eizvestia.com/full/kartoshka-gniet-v-hranilishhah

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Газета "Сьогодні" в публікації "Прогнози-2012: долар стабільний, а Євро впаде до 9,4 гривень" пише: експерти прогнозують, що до літа євровалюта дешевшатиме, а підняти курс долара не дозволять вибори…

http://www.segodnya.ua/news/14321570.html

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Також "Сьогодні" в публікації "МАУ стає пунктуальним авіаперевізником, а грузини все частіше затримують рейси" пише: наші перевізники стали пунктуальніші, а європейські і російські спізнювалися більше, ніж у жовтні…

http://www.segodnya.ua/news/14321650.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Помер Кім Чен Ір" пише: північнокорейське державне телебачення оголосило про смерть Кім Чен Іра. 69-річний лідер КНДР помер у потязі, на якому він здійснював одну з поїздок усередині країни…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1456580/umer_kim_chen_ir

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Також "Відомості" в публікації "Газпром" збирається вкласти 4 трлн руб. у нові будівництва" пишуть: "Газпром" збирається витратити 4 трлн оуб. у 2012-2014 рр. Це не лише Ямал, але і газопровід від Якутії до Владивостока, підготовка до запуску "Південного потоку", а також системи зв'язку, управління і безпеки. Швидке повернення інвестицій очікується тільки від "Сахаліну-2"…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1456492/rekord_investicij

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Росія відкриває ринки для іноземців" пише: за членство в СОТ Росія заплатить членськими внесками по $3, 1 млн. на рік і програмою розвитку автопрому …

http://izvestia.ru/news/510033

(УНІАН)