Брюссель. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за відміну звинувачень членам колишнього уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Ради Європи, про це йдеться у проекті резолюції "Функціонування демократичних інститутів в Україні", схваленому 15 грудня на засіданні Комітету в Парижі.

"Асамблея вважає, що статті 364 і 365 українського Карного кодексу є занадто широкими для застосування і ефективно дають можливість для криміналізації постфактум нормального ухвалення політичних рішень. Це суперечить принципу верховенства права і є неприйнятним. Асамблея таким чином закликає владу негайно видалити ці дві статті з Карного кодексу і зняти усі звинувачення проти членів колишнього уряду, які базуються на цих положеннях", - підкреслюється в проекті резолюції ПАРЄ.

У документі сказано, що оцінка політичних рішень і їх наслідків є прерогативою парламентів і виборців, але не судів. При цьому члени Комітету висловилися за введення в Україні відповідних міжнародних стандартів з розподілу політичної і карної відповідальності.

У проекті документу також висловлюється співчуття з приводу численних порушень в ході судових процесів проти членів колишнього уряду, які, на думку Комітету, можуть позбавити можливості обвинувачених мати чесний судовий процес у дусі статті 6-ої Європейської конвенції з прав людини.

У проекті резолюції також сказано, що усі порушення в ході судових процесів проти членів колишнього уряду є результатом неповноцінності судової системи України.

Крім того, у проекті документу висловлюється стурбованість швидким погіршенням стану здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і колишнього в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, які перебувають в попередньому ув’язненні.

На думку Комітету, Ю.ЛУЦЕНКО і В. ІВАЩЕНКО потребують медичної допомоги за межами в'язниць. У зв'язку з цим в проекті є заклик звільнити цих людей до рішення суду, щонайменше, з гуманних міркувань.

Проект резолюції був схвалений Комітетом одноголосно. Передбачається, що ПАРЄ розгляне його на своїй сесії у кінці січня 2012 року.