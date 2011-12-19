Азаров прибув у Чехію. Увечері планує повернутися у Київ
11:59, 19 грудня 2011Різне
0
Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув з офіційним візитом у Чеську Республіку.
Як передає кореспондент УНІАН, під час одноденного візиту глава українського уряду зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії Петром НЕЧАСОМ, проведе з ним переговори у форматі віч-на-віч і в розширеному колі.
Після цього М.АЗАРОВ зустрінеться з президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ і головою сенату парламенту Чехії Міланом ШТЕХОМ.
Також глава українського уряду покладе квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку і візьме участь у відкритті українсько-чеського форуму бізнесу.
Під час візиту глави українського уряду буде підписано ряд двосторонніх угод.
Увечері М.АЗАРОВ планує повернутися в Київ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter