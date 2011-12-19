Тимошенко вимагає спростувати неправдиву інформацію про умови її утримання

Екс-прем'єр-міністр, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від керівництва Київського СІЗО спростувати неправдиву інформацію про умови її утримання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні оприлюднив її захисник Сергій ВЛАСЕНКО.

"Я висловлюю своє обурення фото і відеомонтажем умов мого перебування в СІЗО. Вам, як одному з керівників СІЗО, добре відомо, що я ніколи не була в камері 242 у таких умовах, як показали" - процитував С. ВЛАСЕНКО лист Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисник також, посилаючись на лист лідера партії "Батьківщина", підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО була в камері №242 з трьома іншими ув'язненими.

"Це була зовсім інша камера. Ви дуже добре знаєте, що в камері 242 ми перебували утрьох у 15 квадратних метрах з вікном без скла, без гарячої, а іноді і без холодної води, з бетонною підлогою, полицями і табуретами з необроблених дощок і з "парашею" за перегородкою. Про які плазми, душові кабінки і дзеркала з кахлем ви дезинформуєте людей"?, - поцікавилася Ю.ТИМОШЕНКО.

"Саме тому я вимагаю від вас офіційно спростувати неправдиву і неправильну інформацію, що камера 242 з інтер'єром, який продемонстрований по телебаченню, - це камера, у якій я перебувала, перебуваю або перебуватиму", - сказано у листі Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами С. ВЛАСЕНКА, лідер партії "Батьківщина" у своєму листі також відмовляється від можливого її переводу після медчасти СІЗО у будь-яку камеру з особливими умовами.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявляє, що відеозйомка про неї, поширена в Інтернеті, проводилася співробітниками СБУ.

"Я висловлюю своє крайнє людське обурення аморальною відеозйомкою, яка була проведена співробітниками СБУ 14 грудня 2011 року у моїй присутності в камері медико-санітарної частини СІЗО. Вимагаю від вас публічно спростувати неправдиву інформацію, що ця відеозйомка проводилася невідомими особами і прихованою відеокамерою. Ви добре знаєте, що 14 грудня у супроводі офіційних посадових осіб слідчого ізолятора в камеру увірвалися офіцер СБУ зі знімальною групою, яка супроводжувала його. Так усупереч моїм запереченням почали впритул мене знімати. Вони скористалися тим, що я прикована хворобою до ліжка і не можу ухилятися і уникати прямої відеозйомки. Це виглядало майже як розстріл", - процитував С. ВЛАСЕНКО лист Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисник повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО вважає останні заяви і відеозйомки "операцією СБУ", яка організована за дорученням чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для подальшої її компроментації.

"Вважаю за аморальне перебувати в спеціально показушних відремонтованих камерах в той час, коли інші ув'язнені є в скотинячих нелюдських умовах утримання і сплять по черзі на підлозі через критичне перевантаження СІЗО.

Вимагаю після лікування перевести мене у звичайну, таку, як насправді є, камеру разом з іншими ув'язненими, щоб під час приїзду в СІЗО європейських і світових представників вони змогли побачити не штучну, гламурну показуху, а справжнє катування ув'язнених, нелюдське поводження з ними, гірше, ніж з тваринами - причому до того, як суд визнав їх винними", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якщо ви після мого переведення в медичну частину СІЗО зробили в камері 242 якийсь спеціальний парадний ремонт, будь ласка, запропонуєте цю камеру жителеві Межигір'я, а не мені. Мені відремонтовані каземати не потрібні", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО у своєму листі.