Угода між Україною та ЄС не буде парафована сьогодні - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що сьогодні не буде парафована угода між Україною і ЄС на саміті УКРАЇНА-ЄС, а тільки буде прийняте загальне звернення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив на Погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

За його словами, "очевидно, сьогодні буде прийняте загальне звернення ЄС і України щодо подальших євроінтеграційних спрямувань України, і потім буде визначений період, впродовж якого цей документ буде парафований".

Він підкреслив: "ми повинні правильно пояснювати людям, чого ми можемо сьогодні чекати - для того, щоб парафувати той документ, який розглядався і готувався фахівцями до цього саміту, знадобиться ще значна кількість часу, тому що документи, які вимагають, щоб кожна сторінка була прочитана і був проставлений підпис конкретних фахівців, вони вимагають тимчасового періоду".

Відповідаючи на репліки деяких народних депутатів з приводу того, де зараз прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ і чому не бере участь в саміті, О.ЄФРЕМОВ нагадав, що сьогодні М.АЗАРОВ перебуває з візитом у Чехії, а завтра він буде "на ювілейному саміті країн СНД".

"І ми сподіваємося, що у рамках цього саміту буде можливість все-таки прем'єр-міністрам наших держав зустрітися і поговорити з приводу договірної ціни на газ".

При цьому він додав: "Принаймні, надія така є, і ми хотіли б бути упевнені в тому, що керівництво Російської Федерації тут нам все-таки піде назустріч".