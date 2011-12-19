Прага. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що саміт УКРАЇНА-ЄС буде успішним, і на ньому буде підписано угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем'єр заявив журналістам в Празі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром НЕЧАСОМ.

"Сьогодні в Києві проходить виключно важливий саміт УКРАЇНА-ЄС. Я думаю, що саміт буде успішним і на ньому буде оголошено про завершення переговорів, пов'язаних з угодою про створення усеосяжної зони вільної торгівлі і угодою про політичну асоціацію", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що переговори проходили досить важко, непросто, зокрема, було проведено майже двадцять раундів переговорів. За словами глави уряду, Україна під час цих переговорів завжди прагнула знайти компроміс і взаємоприйнятні рішення з Європейським Союзом. "І це означало, що наш курс на європейську інтеграцію є стратегічним для нас курсом і не схильний до ніяких кон'юнктурних впливів", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, ті компроміси, які були досягнуті під час проведення переговорів, є стратегічно важливими як для Європейського Союзу, так і для України.