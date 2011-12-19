Моніторинговий комітет ПАРЄ за негайні зміни в системі юстиції України

Брюссель. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за негайні зміни в системі юстиції України.

Як повідомляє прес-служба Ради Європи, про це сказано у проекті резолюції "Функціонування демократичних інститутів в Україні", схваленому 15 грудня на засіданні Комітету в Парижі.

У документі зазначено про наявність значної кількості порушень під час судових процесів щодо колишніх українських чиновників, що, на думку членів Комітету, є результатом недосконалості судової системи України.

Серед проблем української системи юстиції Комітет називає відсутність незалежності суддів, надмірне застосування і надмірні терміни попереднього ув'язнення, відсутність рівності в процесах між прокурорами і захистом.

"(Асамблея - УНІАН) підтверджує свою глибоку стурбованість відсутністю незалежності судової системи і розглядає це як принциповий виклик судовій системі країни", - підкреслено в документі.

У проекті сказано, що нинішня система призначення суддів підриває принцип незалежності судочинства. У зв'язку з цим в документі міститься заклик відмінити або значно скоротити 5-річний випробувальний термін для суддів, а також виключити Верховну Раду з процесу призначення суддів.

Члени Комітету висловили думку, що упродовж випробувального періоду судді не повинні головувати в судах у політично чутливих або складних справах.

Крім того, у проекті резолюції сказано, що принцип формування Вищої ради юстиції суперечить принципу розподілу влади і також підриває незалежність судочинства. При цьому Комітет висловився за те, щоб закликати українську владу внести зміни в принцип формування Вищої ради юстиції, які б зробили неможливим потрапляння до нього представників Верховної Ради, Президента і Генеральної прокуратури. На думку Комітету, до внесення відповідних змін до закону, ці три державні інститути повинні були б призначати виключно неполітичних членів у цей орган.

У документі також висловлюється стурбованість щодо повідомлень про застосування дисциплінарних дій і звільнення суддів Вищою Радою юстиції України на підставі скарг прокуратури, за рішення суддів, які суперечили вимогам прокурорів в судових процесах.

"Така практика не сумісна з принципом верховенства права і має бути негайно припинена", - сказано у проекті.

Члени Моніторингового комітету ПАРЄ також висловили глибоке занепокоєння надмірним застосуванням попереднього утримання, “часто без виправданих чи обгнунтованих причин”.

При цьому в проекті резолюції сказано, що незаконне і надмірне попереднє утримання є одним з найголовніших питань, які оскаржать українці в Європейському суді з прав людини.

У зв'язку з цим члени Комітету закликали українську владу забезпечити в Карному кодексі України чітку процедуру перегляду законності і терміну попереднього ув'язнення, а також забезпечити, щоб попереднє утримання застосовувалося тільки в якості останнього засобу виключно на підставі добре обгрунтованого рішення суду.

У проекті резолюції також висловлено стурбованість тенденцією схиляння судів до позиції прокуратури і міститься заклик до влади забезпечити рівність прокурорів і захисту в Карному кодексі і на практиці.

Зокрема, в документі зазначено про необхідність забезпечити надання захисту копії судової справи і розумного часу для ознайомлення з нею.

Проект резолюції був схвалений Комітетом одноголосно. Передбачається, що ПАРЄ розгляне його на своїй сесії у кінці січня 2012 року.