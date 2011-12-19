У Києві проходить зустріч Януковича та Баррозу

У рамках XV Саміту Україна - Європейський Союзу в Києві проходить зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з головою Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ і голова Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Вітаючи гостей, глава Української держави назвав сьогоднішню зустріч довгожданою. "Я радий, що ця зустріч проходить згідно з тим нашим спільним планом, який ми розробили ще на початку поточного року" - сказав Президент.