Пленарне засідання XV саміту Україна-ЄС затримується на півтори години
14:10, 19 грудня 2011Різне
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Пленарне засідання XV саміту УКРАЇНА-ЄС затримується щонайменше на півтори години.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання, заплановане на 12.40, на 14.10 ще не почалося.
Представники ЄС - голова Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ і голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ - прибули до Адміністрації Президента на 20 хвилин пізніше, ніж це було заплановано программою, після чого почалася їх зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Зустріч триває досі.
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