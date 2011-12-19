Україну ніхто не представляє на засіданні ЄврАзЕС у Москві

Москва. Україну сьогодні ніхто не представляє на засіданні ЄврАзЕС у Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це свідчить список учасників засідання Міждержавної ради Євразійської економічної спільноти (ЄврАзЕС) на рівні глав держав в розширеному складі у Москві.

Зокрема, російську делегацію очолює Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, вірменську - Президент Серж САРГСЯН, білоруську - Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, казахстанську - Президент Нурсултан НАЗАРБАЄВ, киргизьку - Президент Алмазбек АТАМБАЄВ, таджицьку - Президент Емомалі РАХМОН. У делегацію від кожної країни входять до 10 учасників.

Представників України також немає у списку запрошених учасників.

Засідання в розширеному складі почнеться після зустрічі Президентів.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що Україна буде представлена на саміті ЄврАзЕС посадовцями, оскільки зацікавлена в співпраці з Митним союзом.

Відповідаючи на питання, де він усе ж таки буде 19 грудня - на саміті ЄврАзЕС чи на саміті УКРАЇНА-ЄС в Києві - Президент сказав: "Усе це гра не наша. Це розуміють, хто зіставляє дві події". Він підкреслив, що Україна, безумовно, буде представлена на саміті ЄврАзЕС.

"Україна буде представлена на ЕврАзЭС в якості спостерігача, і певні посадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співпрацювати з Митним союзом", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

9 грудня генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ повідомив, що українська сторона не повідомляла, хто її представлятиме на засіданні ЄврАзЕС 19 грудня в Москві.

"Думаю, це буде відомо безпосередньо перед приїздом - наша справа запросити і запрошення надіслане", - сказав Т. МАНСУРОВ.

За його словами, якщо Україну представлятиме посадовець нижче глави держави, то цей представник не зможе взяти участь у "вузькому" засіданні на рівні Президентів. Однак він зможе узяти участь у відкритому засіданні.