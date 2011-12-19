Україна бере участь у саміті ЄврАзЕС у Москві у якості спостерігача - посольство

Москва. Україна бере участь у саміті ЄврАзЕС у Москві в якості спостерігача.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в Посольстві України у Російській Федерації.

"У Москві триває засідання Міждержавної ради Євразійської економічної співдружності (ЄврАзЕС). Україну на цьому заході представляє Урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій МУНТІЯН", - сказав співрозмовник агентства.

Він нагадав, що з травня 2002 року Україна має в ЄврАзЕС статус спостерігача.

Як повідомляв УНІАН, у списку учасників засідання Міждержавної ради Євразійської економічної співдружності (ЄврАзЕС) на рівні глав держав у розширеному складі не вказані представники від України.

Зокрема, російську делегацію очолює Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, вірменську - Президент Серж САРГСЯН, білоруську - Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, казахстанську - Президент Нурсултан НАЗАРБАЄВ, киргизьку - Президент Алмазбек АТАМБАЄВ, таджицьку - Президент Емомалі РАХМОН. У делегацію від кожної країни входять до 10 учасників. Представників України також немає в списку запрошених учасників.

1 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що Україна буде представлена на саміті ЄврАзЕС високопосадовцями, оскільки зацікавлена в співпраці з Митним союзом.

"Україна буде представлена на ЄврАзЕС у якості спостерігача і певні високопосадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співпрацювати з Митним союзом", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

9 грудня генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ повідомив, що українська сторона не повідомляла, хто її представлятиме на засіданні 19 грудня в Москві.

"Думаю, це буде відомо безпосередньо перед приїздом - наша справа надати запрошення і воно надіслане", - сказав Т. МАНСУРОВ.

За його словами, якщо Україну представлятиме високопосадовець нижче глави держави, то цей представник не зможе взяти участі у "вузькому" засіданні на рівні Президентів. Проте він зможе взяти участь у відкритому засіданні.