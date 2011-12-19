Усіх затриманих біля Адміністрації Президента учасників акції звільнено - Карпачова

Всіх учасників акції, затриманих сьогодні біля Адміністрації Президента України, звільнено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за дорученням омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ двоє її представників прибули до Печерського районного управління міліції Києва, де з’ясовувалася правомірність дій правоохоронців під час затримання учасників акції протесту біля Адміністрації Президента України, розглядалися скарги затриманих на застосування до них фізичного насильства у приміщенні райуправління міліції та підстави їх затримання.

За даними прес-служби, наразі стосовно затриманих складені протоколи про порушення порядку організації і проведення мітингів та демонстрацій, а також дрібне хуліганство.

Усі затримані щойно звільнені та залишили приміщення районного управління міліції, підкреслили у прес-службі Уповноваженого з прав людини.

Як повідомлялося, сьогодні міліція затримала 15 громадських активістів під час проведення мітингу на вул. Банковій.

Учасники акції, присвяченої саміту Україна-ЄС, вимагали європейського шляху для України. Вони хотіли пройти до Адміністрації Президента і заявити про бажання українців жити за європейськими стандартами. Однак на шляху демонстрантів став кордон міліції, хоча акція була належним чином заявлена, стверджують її організатори.

Серед затриманих - десятеро учасників організації «Коаліція учасників помаранчевої революції», троє - «Чорного комітету» і двоє - «Братства святого Луки», заявили в КУПР.

В свою чергу у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Києві заявили, що акція була несанкціонована.

За даними ВЗГ, близько 11-ї години група КУПРівців намагалася пройти по вул. Інститутській на вул. Банкову до Адміністрації Президента. При цьому у главку зазначили, що у зв`язку з проведенням саміту Україна-ЄС було обмежено рух і доступ на вул. Банкову.

У столичній міліції зазначили, що члени КУПРу не подавали заявку в КМДА на проведення акції. Співробітники міліції попередили їх про неможливість проведення акції, але КУПРівці не відреагували і спробували відсунути турнікети, щоб пройти до Адміністрації Президента.

Співробітники міліції затримали порушників і доставили в Печерське райуправління міліції.