Янукович задоволений результатами сьогоднішнього саміту Україна-ЄС

Українська сторона задоволена результатами XV саміту Україна-ЄС, що пройшов сьогодні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції після пленарного засідання саміту.

«Вважаю, що він (саміт) по праву може вважатися етапною подією у розвитку двосторонніх відносин», - сказав глава держави.

«З нетерпінням очікую на продовження діалогу у наступному році з метою реалізації великої кількості амбітних цілей, які знаходяться на нашому спільному порядку денному», - також підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку Україна, зазначив Президент, продовжить системні внутрішні перетворення, «оскільки ми усвідомлюємо - успіх на шляху до Об’єднаної Європи передусім залежатиме від наших власних зусиль».

«Переконаний, що результати цієї роботи не тільки слугуватимуть надійною базою для подальшого зближення України та ЄС, а й допоможуть відчути практичні переваги європейської інтеграції кожному громадянину України», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.