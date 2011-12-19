Ратифікація угоди про асоціацію залежатиме від політичних обставин - ван Ромпей

Голова Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ заявляє, що підписання і ратифікація угоди про асоціацію між Україною і ЄС залежатиме від політичних обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.РОМПЕЙ сказав на спільній прос-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Києві.

Він зазначив, що ЄС налаштовує на оптимізм те, що рішення України щодо європейського вибору має підтримку українського суспільства.

«Ми хочемо зробити наступні кроки, щоб підписати і ратифікувати угоду про асоціацію якомога швидше. Але це залежатиме від політичних обставин», - сказав він.

За його словами, відчуття того, що погіршується процес демократії, є серйозним фактором, який непокоїть ЄС.

Зокрема, він відзначив застосування політично вмотивованої юстиції, зокрема, у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Г.РОМПЕЙ наголосив на важливості дотримуватися міжнародних стандартів. За його словами, свобода преси і свобода зібрань також є дуже важливими питаннями для повноцінної демократії. «Недоліки треба виправляти», - додав він.

За словами Г.РОМПЕЯ, парламентські вибори в Україні наступного року будуть лакмусовим папірцем в дотриманні демократичних принципів. За його словами, проведення цих виборів підтвердить, на скільки важливими є зобов’язання з боку керівництва України створити належні умови для всіх учасників.

Також, зазначив він, важливо, щоб всі люди могли використати свої політичні права.

Він наголосив, що в ЄС беруть до уваги підтримки різними фракціями парламенту закону про вибори народних депутатів.

Голова Європейської Ради також закликав продовжити співпрацю з Венеціанською комісією.