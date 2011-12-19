Головне на 19 грудня

Саміт Україна - ЄС

Україна і Європейський Союз оголосили про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи пленарне засідання саміту УКРАЇНА-ЄС.

"Ми підійшли до завершення узгодження тексту Угоди про асоціацію і готові до підготовки до підписання для подальшої імплементації", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ця угода закладає основи для асоціації і повної економічної інтеграції України в Європейський Союз.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що підписання угоди стане ключовим в реалізації євроінтеграційного курсу держави.

Президент підкреслив, що Україна готова почати технічну підготовку до підписання і імплементації угоди.

Президент подякував переговорним групам, які чотири роки вели переговори щодо підписання цієї угоди.

Він ще раз підкреслив, що об`єднана Європа не можлива без України.

Крім того, під час свого виступу він зазначив, що Україна відкрита до діалогу з ЄС з усіх питань, які мають обопільний інтерес.

Українська сторона задоволена результатами XV саміту Україна-ЄС, що пройшов сьогодні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції після пленарного засідання саміту.

«Вважаю, що він (саміт) по праву може вважатися етапною подією у розвитку двосторонніх відносин», - сказав глава держави.

«З нетерпінням очікую на продовження діалогу у наступному році з метою реалізації великої кількості амбітних цілей, які знаходяться на нашому спільному порядку денному», - також підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку Україна, зазначив Президент, продовжить системні внутрішні перетворення, «оскільки ми усвідомлюємо - успіх на шляху до Об’єднаної Європи передусім залежатиме від наших власних зусиль».

«Переконаний, що результати цієї роботи не тільки слугуватимуть надійною базою для подальшого зближення України та ЄС, а й допоможуть відчути практичні переваги європейської інтеграції кожному громадянину України», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Всіх учасників акції, затриманих сьогодні біля Адміністрації Президента України, звільнено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за дорученням омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ двоє її представників прибули до Печерського районного управління міліції Києва, де з’ясовувалася правомірність дій правоохоронців під час затримання учасників акції протесту біля Адміністрації Президента України, розглядалися скарги затриманих на застосування до них фізичного насильства у приміщенні райуправління міліції та підстави їх затримання.

За даними прес-служби, наразі стосовно затриманих складені протоколи про порушення порядку організації і проведення мітингів та демонстрацій, а також дрібне хуліганство.

Усі затримані щойно звільнені та залишили приміщення районного управління міліції, підкреслили у прес-службі Уповноваженого з прав людини.

Як повідомлялося, сьогодні міліція затримала 15 громадських активістів під час проведення мітингу на вул. Банковій.

Учасники акції, присвяченої саміту Україна-ЄС, вимагали європейського шляху для України. Вони хотіли пройти до Адміністрації Президента і заявити про бажання українців жити за європейськими стандартами. Однак на шляху демонстрантів став кордон міліції, хоча акція була належним чином заявлена, стверджують її організатори.

Серед затриманих - десятеро учасників організації «Коаліція учасників помаранчевої революції», троє - «Чорного комітету» і двоє - «Братства святого Луки», заявили в КУПР.

В свою чергу у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Києві заявили, що акція була несанкціонована.

За даними ВЗГ, близько 11-ї години група КУПРівців намагалася пройти по вул. Інститутській на вул. Банкову до Адміністрації Президента. При цьому у главку зазначили, що у зв`язку з проведенням саміту Україна-ЄС було обмежено рух і доступ на вул. Банкову.

У столичній міліції зазначили, що члени КУПРу не подавали заявку в КМДА на проведення акції. Співробітники міліції попередили їх про неможливість проведення акції, але КУПРівці не відреагували і спробували відсунути турнікети, щоб пройти до Адміністрації Президента.

Співробітники міліції затримали порушників і доставили в Печерське райуправління міліції.

Євразійська інтеграція Україна бере участь у саміті ЄврАзЕС у Москві в якості спостерігача.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в Посольстві України у Російській Федерації.

"У Москві триває засідання Міждержавної ради Євразійської економічної співдружності (ЄврАзЕС). Україну на цьому заході представляє Урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об`єднаннями Валерій МУНТІЯН", - сказав співрозмовник агентства.

Він нагадав, що з травня 2002 року Україна має в ЄврАзЕС статус спостерігача.

Першим головою колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) призначений міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації Віктор ХРИСТЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення прийняли сьогодні в Москві президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ після засідання Вищої Євразійської економічної ради.

"Ми зараз реально створили перший наднаціональний орган, який займатиметься інтеграцією, ми створили Євразійську комісію. Це найсерйозніший крок у справі формування Євразійського економічного простору і згодом створення Євразійського економічного союзу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, глави держав затвердили персональний склад і розподілили обов`язки між членами колегії ЄЕК. Також прийнято рішення про кількість департаментів Євразійської економічної комісії.

За підсумками зустрічі також підписано два міжнародні договори: про митні збори і про протидію легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом.

Україна в рамках засідання ЄврАзЕС у Москві не підписувала жодного документа, але продовжує вивчати досвід інтеграційних об’єднань на пострадянському просторі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН, який представляв Україну на засіданні.

“Україна – спостерігач в ЄврАзЕС, але для нас процеси, які відбуваються в рамках ЄврАзЕС, дуже цікаві, адже з цими країнами у нас найбільший ринок”, - сказав В.МУНТІЯН.

За його словами, товарообіг з країнами ЄврАзЕС навіть більше ніж з Європейським Союзом, тому все, що тут відбувається, дуже важливо.

“Я прибув для того, щоб вивчати ці процеси, вивчати розвиток країн учасниць”, - відзначив він.

За його словами, в умовах економічної кризи дуже небезпечно Україні залишатися між двома економічними об’єднаннями – ЄС та ЄЕП, зокрема, мова йде про ризик втратити ринки збуту.

В.МУНТІЯН наголосив, зараз йде аналіз наслідків, які можуть настати для України після створення ЄЕП з 1 січня 2012.

При цьому він нагадав, що з цим країнами підписано договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Зараз питання, чи буде цей договір виконуватись та пройде процедуру ратифікації в кожній з країн-підписантів, додав він.

“Україна аналізує ситуацію, фактори позитивного та негативного впливу”, - сказав він.

В.МУНТІЯН наголосив, що за його підрахунками по багатьом галузям реального сектору економіки Україна може втрати ринки країн Митного союзу. У першу чергу РФ, зокрема, це може стосуватись авіабудування, суднобудування, ВПК та інших галузей.

“Цього допускати не можна, треба шукати форми співпраці з країнами Митного союзу”, - додав він.

Він також повідомив, що президент РФ на засіданні говорив, що Україні потрібно визначитись з подальшою інтеграцією.

“Так, він (президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ) згадував про те, що країнам учасницям та спостерігачам ЄврАзЕС треба прийняти рішення щодо інтеграції, при тому, що РФ не давить ні на кого, а лише пропонує”, - сказав Д.МЕДВЕДЕВ.

В.МУНТІЯН вважає, що на даному етапі Україні, щоб не втратити існуючі ринки, варто разом з Митним союзом рухатись. При тому, що країни Митного союзу допоможуть вийти на ринки Азійсько-тихоокеанського регіону.

“Треба відходити від політичних амбіцій, а переходити на економічні реалії, і інтегруватися з країнами ЄврАзЕС», - вважає він.

Енергетика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна продовжує модернізувати свою ГТС за підтримки Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на пленарному засіданні саміту УКРАЇНА-ЄС.

Президент назвав дуже важливою співпрацю між Україною і ЄС зі зміцнення енергетичної безпеки.

"Ми продовжуємо модернізацію української ГТС за підтримки ЄС і європейських фінансових інститутів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Європейський Союз готовий допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ.

"Ми готові допомогти Україні в модернізації ГТС, і чекаємо, що правила, за якими працює Україна, відповідають правилам енергетичної співдружності", - сказав Ж.БАРРОЗУ.

За його словами, Європейський Союз працює разом з Україною з міжнародними фінансовими організаціями з тим, щоб досягти конкретного прогресу модернізації української ГТС.

Віктор ЯНУКОВИЧ констатує важкий стан переговорів між Україною та Росією щодо ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС сьогодні в Києві.

«Вас цікавить, в якому стані переговори між Україною і Росією – у важкому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що керівник робочої групи з українського боку - міністр палива та вугільної промисловості Юрій БОЙКО - чи не щодня їздить на переговори з Росією. «Чим вони закінчаться – важко сказати. На сьогодні відповіді немає», - сказав Президент, пообіцявши поінформувати громадськість, коли така відповідь з’явиться.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що переговори з Росією щодо ціни на газ тривають вже понад півтора роки.

«Це тривалий процес, в якому вимоги України до Росії є досить зрозумілими з точки зору формування ціни на газ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вкотре наголосив, що підписання газової угоди між Україною та Росією у 2009 році призвело до того, що Україна платила найбільшу в Європі ціну на газ. Він зауважив, що навіть не зважаючи на «харківську знижку», Україна продовжує платити найбільшу ціну порівняно зі своїми сусідами.

«Я думаю, ви знаєте про те, що фінансовий баланс «Нафтогазу» відсутній, і щомісяця Україна має 500 млн. доларів збитків», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, порахувавши, що загалом це 6 млрд. доларів збитків «Нафтогазу» в рік, що лягає тягарем на всю фінансову систему України. «Фактично це знищення країни», - сказав Президент.

Фінанси

Валовий зовнішній борг України у січні-вересні 2011 року збільшився на 5%, у третьому кварталі скоротився на 0,2% - до 123,149 млрд. дол.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління за січень-вересень виріс на 6,7%, або на 1,667 млрд. дол., у третьому кварталі скоротився на 2,4% - до 26,649 млрд. дол.

За підсумками третього кварталу зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання скоротився на 2,2% - до 7,615 млрд. грн.; банків - на 5,6%, до 25,944 млрд. долл; інших секторів - збільшився на 3,3% - до 56,102 млрд. дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) за третій квартал збільшився з 6,494 млрд. дол. до 6,839 млрд. дол.

Об`єм залучених через інструменти фондового ринку інвестицій у січні-жовтні порівняно з цим же періодом минулого року виріс у два рази - до 131,3 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні, 19 грудня, глава Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Дмитро ТЕВЕЛЄВ під час круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу", організованого Асоціацією "Фондове партнерство" та Інститутом Горшеніна.

За його інформацією, у січні-жовтні 2011 року обсяг випуску цінних паперів, який був зафіксований комісією з цінних паперів, збільшився на 60,7 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 136,97 млрд. грн. Об`єм залучених інвестицій через інструменти фондового ринку в січні-жовтні 2011 року склав 131,3 млрд. грн., що майже у два рази більше, ніж минулого року.

Капіталізація лістингових компаній на 1 листопада склала 179,9 млрд. грн., що на 30 % більше, ніж минулого року.

Д.ТЕВЕЛЄВ також зазначив, що за І півріччя 2011 року в країні було прийнято 10 нормативно-правових актів щодо фондового ринку, а також 7 законів - Верховною Радою.

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