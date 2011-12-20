Анонс на 20 грудня

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* Відбудеться прес-сніданок на тему: «Зниження привабливості України в очах інвесторів - тенденція чи випадок?», присвячений сенсаційним результатам дослідження інвестиційної привабливості України в четвертому кварталі 2011 р. та аналізу настроїв інвесторів протягом усього року. Організатор - Європейська Бізнес Асоціація. Учасники: Томаш Фіала, ген.директор Dragon Capital, президент ЄБА; Вайдианатхапур Венкитадрі Вайдисваран, в.о.ген.директора Arcelor Mittal Kryviy Rih, член Правління ЄБА; Ульріке Хауер, керівник відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в України; Анна Дерев`янко, виконавчий директор ЄБА.

* Відбудуться відкриті загальні збори «Козацького зернового союзу» (сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи), в рамках якого планується підписання генеральної угоди про співпрацю і партнерство між Державною продовольчо-зернової корпорацією та Козацькою зерновим союзом. Угода передбачає створення системи просування товарів на основі державно-приватного партнерства. Учасники: Микола Присяжнюк, міністр агрополітики та продовольства України, Сергій Кваша, начальник департаменту економіки та розвитку ринків АПК; керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Спільні соціальні проекти банку «Хрещатик» і міжнародної платіжної системи MasterCard, присвячені футбольним подіям`2012». Презентація нових спільних проектів напередодні футбольних подій`2012 звертає особливу увагу громадськості на необхідність розвитку тих напрямків у сфері корпоративної соціальної відповідальності, мета яких: підвищення фінансової культури серед населення при застосуванні карткових продуктів, а також активізація діяльності банків, зокрема безпосередніх менеджерів front-офісів до безумовного поширенню безготівкових розрахунків. Також буде презентовано проект «Один день з історії футболу», покликаний підтримати юних футболістів. Учасники: голова правління банку "Хрещатик" Дмитро Гриджук, директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Хрещатик" Марина Нестеровська, старший менеджер представництва MasterCard в Україні Віра Платонова, директор ДЮСШ № 14 м. Києва Лілія Скидан, тренер ДЮСШ № 14 Роман Кобилянський, фотохудожник Арсен Федосенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Коли повернуться доступні кредити: прогноз-2012". Учасники: ген.директор "КредитМаркет" (ТОВ "ФК" Центр Фінансових Рішень ") Ігор Дурицький; операційний директор" КредитМаркет "(ТОВ" ФК "Центр Фінансових Рішень") Володимир Компанієць.

* Прес-конференція на тему: «Повернення у власність киян майна і землі: юридичні аспекти». В роботі візьме участь заст.голови КМДА Олександр Пузанов.

* Круглий стіл "Енергетика України 2011 - підсумки року". Буде представлено рейтинг найважливіших подій галузі "Енергетика України 2011 - підсумки року". Учасники: Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України"; Ільдар Газізуллін, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень; Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру "Номос"; Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики; Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень; Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95" та ін. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Відбудеться спільна прес-конференція ДТЕК і компанії «Торговий дім - НІКО», присвячена розвитку галузі електромобілів в Україні, на якій буде представлено проект співпраці компаній і підписаний меморандум про наміри. У рамках прес-конференції вперше в Україні буде представлений серійний електромобіль Mitsubishi i-MiEV.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "ТОВ НВП" Херсонський машинобудівний завод "потрапив під приціл рейдерів". Йтиметься про ситуацію, яка може привести до рейдерського захоплення єдиного в Україні виробника зернозбиральних комбайнів однієї з компаній і за сприяння та підтримки чиновників від місцевої влади та облпрокуратури. Компанія має борг перед ХМЗ в сумі понад 30 млн.грн. Завод наповнює місцевий бюджет на суму понад 10 млн.грн. щорічно. Вже протягом місяця працівники ХМЗ виходять з акціями протесту. На прес-конференції буде оприлюднено Звернення до Президента України з проханням взяти ситуацію під контроль, вивчити питання службової відповідності керівників Херсонської ОДА, вжити заходів щодо захисту права набувача цілісного майнового комплексу ХМЗ шляхом приведення діяльності Херсонської влади у відповідність з програмою Президента і Уряду. Про подробиці інцендента та хід ситуації повідомлять учасники: директор ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» Віктор Слободянюк; голова профспілкового комітету ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» Руслан Фірсов; начальник відділу технічного контролю ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» Микола Улановський (вул. Хрещатик,4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Очікування аграрного бізнесу від введення ринку землі". Учасники: президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса; ген.директор групи "Агротрейд" Всеволод Кожемяко; ген.директор "Agrogeneration" Шарль Вілгран; ген.директор компанії "Волари" Юрій Гордійчук; ген.директор "Індустріальної молочної компанії" Євген Осипов, директор з розвитку і зв`язків з інвесторами "Астарта-Київ" Микола Ковальський.

* Відбудеться брифінг підсумкового засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України, присвячений підсумкам року для будівельної галузі. Учасники: народний депутат України, заст.голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ України Ігор Лисов, народний депутат України Віктор Матчук, голова Ради директорів КБУ Лев Парцхаладзе, директор ВАТ "Домобудівний комбінат N4" Петро Шилюк та ін. Після закінчення відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнської премії КБУ IBuild Ukraine в 12 номінаціях, яка визначить лідерів будівельного ринку.

* Відбудеться засідання Апеляційного господарського суду Києва у справі про повернення державі 70,7% акцій ЗАТ «Індар».

* Відбудеться відкрите засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України з розгляду питання «Про Національний звіті України про результати проведення «стрес-тестів» для АЕС України».

* Відбудеться майстер-клас керуючого директора інвестиційної компанії Dragon Capital Дмитра Тарабакіна «Як досягти успіху в інвестиційному бізнесі». Організатор - компанія CareerGuide.

* Прес-конференція в режимі відкритої дискусії на тему: «Столиця: підсумки 2011 року в оцінках експертів». Учасники: Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика", політолог; Олександр Бригинець, депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму; Наталія Новак, депутат Київради, ("Блок Кличка"); Ігор Луценко, громадянська ініціатива "Збережи Старий Київ"; Олексій Василюк, заст.голови НЕЦУ; Олександр Сергієнко, директор «Інституту міста».

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