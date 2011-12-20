Курс НБУ на 20.12.11

Офіційний курс НБУ на 20.12.11100 USD - 798.9900 (19 грудня - 798.9900)100 EUR - 1041.8031 (19 грудня - 1043.8005)10 RUR - 2.4943 (19 грудня - 2.5149)Облікові курси банківських металів на 20.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-127279.11 (19 грудня-126999.46)961 XAG 10 Срібло-2299.49 (19 грудня-2379.39)962XPT10Платина-113136.98(19 грудня-113975.92)964XPD10Паладій-49777.08 (19 грудня-49297.68)

Офіційний курс НБУ на 20.12.11 100 USD - 798.9900 (19 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1041.8031 (19 грудня - 1043.8005) 10 RUR - 2.4943 (19 грудня - 2.5149) Облікові курси банківських металів на 20.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-127279.11 (19 грудня-126999.46) 961 XAG 10 Срібло-2299.49 (19 грудня-2379.39) 962XPT10Платина-113136.98(19 грудня-113975.92) 964XPD10Паладій-49777.08 (19 грудня-49297.68)

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