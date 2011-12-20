Угода з ЄС може бути парафована в середині січня – Тарасюк

Глава Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що Україна може парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом в середині січня.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

"Європейський парламент рекомендував Раді Європейського Союзу і Європейської комісії, щоб це сталося до кінця поточного року. Чи відбудеться до кінця року? Залишилося мало днів. Але якщо парафування не відбудеться до 24 числа - до Різдва, - то очевидно, що це станеться десь в середині січня. Це технічна процедура. Усе, в принципі, погоджено", - сказав Б.ТАРАСЮК.

На його думку, парафуванню угоди в ході саміту УКРАЇНА-ЄС 19 грудня перешкодили політичні чинники.

"Хоч представники Європейського Союзу і української влади говорять, що технічні проблеми перешкодили парафуванню цієї угоди під час саміту, на мій погляд, саме політичні проблеми перешкодили парафуванню під час саміту", - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, у 2007 році.

19 грудня на саміті УКРАЇНА-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Після цього перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована впродовж місяца-півтора.

"Це відбудеться впродовж місяца-півтора", - сказав він, зазначивши, що угоду з українського боку парафуватиме заступник міністра закордонних справ Павло КЛИМКІН.