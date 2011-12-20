Томенко сподівається, що Янукович завтра відправить у відставку весь Кабмін

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що завтра у відставку буде відправлений увесь склад Кабінету міністрів за провал політики влади в усіх сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

М.ТОМЕНКО зазначив, що деякі ЗМІ анонсували на завтра зміну ряду членів Кабінету міністрів.

Водночас, зазначив віце-спікер, провалені реформи у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальній сфері. "І за це Президент хоче зняти одного або декількох міністрів? Думаю, настав час відправити у відставку увесь уряд, який заслужив за два роки таку оцінку українського народу", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, якщо В. ЯНУКОВИЧ вважає, що уряд повинен нести відповідальність, то цю відповідальність повинен нести увесь уряд.

"Я сподіваюся, що завтра ми почуємо від Президента ініціативу про звільнення і відставку усього уряду", - сказав М.ТОМЕНКО.