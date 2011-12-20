Сьогодні у Москві відбудеться зустріч Януковича та Медведєва

Сьогодні у Москві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Зустріч відбудеться у рамках участі В. ЯНУКОВИЧА у ювілейному 20-му засіданні Ради глав держав-учасників СНД на офіційне запрошення Д.МЕДВЕДЄВА, повідомили УНІАН в прес-службі Президента України.

У Москві обговорять актуальні питання співпраці і просування національних інтересів України у форматі СНД і в двосторонніх стосунках з країнами Співдружність насамперед в економічній сфері.

Візит В. ЯНУКОВИЧА також покликаний зафіксувати позицію України на вищому рівні щодо основних підходів нашої держави до побудови стосунків з СНД, сказано у повідомленні.