Кабмін доручив створити систему обліку публічної інформації у тримісячний термін

Кабінет міністрів України своєю постановою доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний термін забезпечити створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації і доступ до неї.

Відповідна постанова Кабміну (№1277 від 21 листопада) оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін також рекомендував органам місцевого самоврядування забезпечити створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації.

Документ встановлює загальні вимоги щодо забезпечення зберігання і доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, у якій реєструються документи, котрі є у суб'єктів владних повноважень.

Система обліку публічної інформації - це електронна база даних, яка містить інформацію про документи, які є у суб'єкта владних повноважень.

Адміністратором системи обліку є суб'єкт владних повноважень, який забезпечує її створення, функціонування і ведення в межах своїх повноважень.

Внесення будь-яких змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесений раніше, здійснюється шляхом створення додаткової облікової картки з вказанням в системі обліку факту внесення змін, змісту змін і дати.