Парламент планує заборонити перевіряти ЗМІ у передвиборний період 2012 року

Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року», внесений представниками опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 287 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У проекті постанови зазначено, що її ухвалення потрібне для забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів народних депутатів у 2012 році, а також недопущення припинення діяльності ЗМІ інакше як за рішенням їхнього засновника (співзасновників) або суду.

Проектом постанови передбачено, що Кабінет міністрів України має вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами засобів масової інформації на період проведення передвиборної кампанії з виборів народних депутатів України.

Буде рекомендовано Державній податковій адміністрації України відмінити графіки перевірок засобів масової інформації на період передвиборної кампанії з виборів народних депутатів.

ВР також рекомендуватиме Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій на період передвиборної кампанії з виборів народних депутатів України.

Як відомо, найчастіше постанови у парламенті ухвалюються за основу і в цілому шляхом одного голосування.

Як сказав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, ухвалюючи такий проект постанови, «ми приймаємо політичний документ під вибори».

Він додав: «Ми намагаємось у такий спосіб, приймаючи у вигляді постанови політичне рішення, постанову поставити вище законів України».

На думку В.ЛИТВИНА, необхідно доручити профільному комітету підготувати відповідну доповідь для того, щоб можна було «належним чином реагувати на цю проблему».