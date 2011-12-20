Янукович: Україна приєднається ще до двох документів СНД

Москва. Україна й надалі готова брати активну участь в СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на засіданні самміту СНД у Москві.

Він наголосив, що готовий підтвердити слова, сказані ним на минулому засіданні самміту СНД про те, що Україна займатиме активну позицію і братиме активну участь у роботі організації.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що Україна вже приєдналася до низки угод СНД, і зараз продовжується робота з приєднання України до ще двох документів Співдружності.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив сподівання і побажання, що СНД збереже, щонайменше, існуючий формат, а учасники Співдружності працюватимуть над удосконаленням організації.