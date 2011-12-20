Апеляційний суд відмовився зупинити розгляд скарги Тимошенко на вирок у газовій справі

17:08, 20 грудня 2011
Різне
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Колегія суддів Апеляційного суду Києва відмовила захиснику екс-прем`єр-міністра України Миколі СІРОМУ у задоволенні клопотання про зупинення розгляду скарги Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення колегії суддів було оголошено після їхнього перебування у нарадчій кімнаті.

"Підстав для задоволення захисту немає", - йдеться у рішенні суду.

Таким чином, колегія суддів по суті підтримала позицію державного обвинувачення.

Присутні у залі депутати слухали рішення, не підводячися зі своїх місць, а після його оголошення почали скандувати «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, адвокат М.СІРИЙ мотивував необхідність зупинення розгляду скарги через відсутність Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні з поважних причин.

"Я прошу суд зупинити розгляд скарги до того часу, поки стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО не дозволить забезпечити її явку у судове засідання", - сказав М.СІРИЙ.

На його думку, продовження розгляду скарги за її відсутності негативно вплине на міжнародний імідж України.

Водночас сторона державного обвинувачення розглядає це клопотання як намагання захисту затягнути апеляційний процес.

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